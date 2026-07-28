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Земеделци се обединиха за дългосрочни договори при наемането на земя

Дияна Райнова

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Пламен Абровски

"Има единомислие за уреждане на поземлените отношения чрез дългосрочни договори. Още следващата седмица формираме работна група от представители на всички земеделски браншове, за да обсъдим концепцията на министерството и на националната асоциация на зърнопроизводителите. Очаквам до края на годината да имаме подготвен закон", каза в село Паскалево земеделският министър Пламен Абровски след кръглата маса за поземлените отношения на петото издание на "Ден на полето", организирано от Националната асоциация на зърнопроизводителите.  

Министърът Абровски пое ангажимент до края на годината да провери всички землища дали има задължения към Държавния поземлен фонд и ако имат защо не са дадени още на съд. 

Производителите се оплакаха от "хайдушлука" на НАП, която по свое усмотрение облага рентите на някои производители като търговска дейност. Земеделците се обединиха около мнението, че належащият проблем е дългосрочната визия за поземлените отношения, а законът за браншовите организации може да остане догодина. 

Според специалисти дългосрочните договори трябва да са поне 10-годишни. 

Пламен Абровски

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