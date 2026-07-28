Петролът поевтинява рязко, Брентът е надолу с над 6%

Цените на петрола се понижиха рязко по време на днешната търговия на фона на силни колебания, след като инвеститорите отчетоха засилващи се признаци за деескалация на напрежението в Близкия изток. Пазарите реагираха на факта, че както САЩ, така и Иран засега се въздържат от нови атаки, предаде Блумбърг.

Фючърсите на петрола сорт Брент се търгуват към 19:30 часа българско време под 83 долара за барел (понижение в цената с 6,35 на сто), след като в понеделник сортът поевтиня с 8,7 на сто, което беше най-големият му еднодневен спад за повече от три месеца. Американският лек суров петрол се търгува на цена от близо 78 долара за барел.

По време на сесията цените достигнаха най-ниските си нива за деня, след като трейдърите започнаха да залагат на възможен напредък към мирни преговори преди насрочената среща във Вашингтон между президента на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху. На борда на президентския самолет „Еър Форс Уан“ Тръмп заяви пред журналисти, че има „голям шанс“ преговорите с Иран да постигнат напредък.

„Днешното движение се дължи на подновените надежди за нова рамка за деескалация между Иран и страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив“, заяви Ребека Бабин, старши трейдър на енергийни суровини в „Си Ай Би Си Прайвит Уелт Груп“ (CIBC Private Wealth Group).

По думите ѝ понижението на цените се дължи основно на промяната в пазарните нагласи и позиционирането на инвеститорите, а не на съществена промяна във физическите доставки на суров петрол, съобщава БТА.

Въпреки отслабването на напрежението трафикът през Ормузкия проток остава ограничен. Според наблюденията рано днес корабоплаването е било слабо, като част от танкерите вероятно са преминали с изключени транспондери, което затруднява проследяването на реалните петролни потоци.

Цените на суровината преминаха през силни колебания през последните седмици. Те първоначално рязко се повишиха след ескалацията на конфликта между Вашингтон и Техеран и разширяването му към района на Червено море, а впоследствие се понижиха с отслабването на напрежението.

Въпреки днешното поевтиняване напрежението в региона остава високо. Вчера инвеститорите следяха сателитни снимки на енергийни обекти в Саудитска Арабия, на които се виждаше дим след неотдавнашните атаки срещу кралството. Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала дронове, насочени към петролни съоръжения, включително в Рияд

Засега няма официална информация за въздействието върху енергийната инфраструктура, а властите в Рияд не са коментирали състоянието на производствените мощности, след като йеменските бунтовници хуси обявиха, че ще възобновят атаките срещу страната.