1067 евро нужни на човек, за да преживява, но всеки втори работи за по-малко (Обзор)

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551 хил. получават до минимална заплата, а 307 хил. от тях се осигуряват на по-малко от 8 часа

Само за храна са нужни 332 евро, а в заведенията цените се вдигнали със 7,7%

За последните три месеца най-много са поскъпнали яйцата и картофите

1067 евро са нужни на човек, за да може да живее нормално, а чистият му доход трябва да е 828 евро. За по-малко пари обаче работят 1 498 000 души. По-стряскащото е, че това са 57,9% от всички наети.

Толкова трябва да получава един работещ, за да не е беден – да си плати тока, водата, да се храни и да оцелее, да си плати наема. Не говорим за екскурзии в Париж, не говорим за скъпи телевизори, обясни главният икономист на КНСБ Любослав Костов, който обяви данните за второто тримесечие на годината.

За семейство с дете до 14 г. доходът трябва да е 1491 евро,

а чистата сума, която получава единият родител, трябва да е 961 евро.

Минималната заплата е 620,20 евро. До нейния размер се осигуряват 551 хил. души. От тях 307 хил. работят на непълно работно време. Средният осигурителен доход на наети на пълно работно време нараства със 7% на годишна база до 1193 евро и надхвърля заплатата за издръжка със 126 евро.

С бюджета за тази година правителството замрази минималната заплата, а

през август се очаква и нова формула

Сега минималната заплата е 50% от средната и от 1 януари трябваше да стигне 700 евро.

Нашата минимална заплата продължава да е най-ниската в ЕС. Пред нас в негативната класация е Латвия, но там тя е 780 евро. В съседна Гърция е 1027 евро. Първенец продължава да е Люксембург, където тя е 4,5 пъти по-висока - 2704 евро.

“Ако излезем от рамките на ЕС, дори в Турция минималната заплата е по-висока от нашата - 654 евро”, каза още Костов. Всъщност

на Балканите по-малко от нас получават само в Албания - 517 евро, и Северна Македония - 586 евро

В Сърбия минималното възнаграждение е 744 евро.

На един работещ пък му трябват 332 евро за храна. За три месеца хранителните стоки са поскъпнали с 0,8%, но за година скокът е с 5,6%, сочи още наблюдението на КНСБ.

Най-голям е скокът при яйцата и картофите, които са поскъпнали със 7,8% за три месеца. При месото и месните продукти увеличението е 6,7%. А при захарта и захарните изделия – 6,6%.

Според данните на КНСБ при хляба и хлебните изделия

се наблюдава увеличение на цените с 6,1%

Бебешките и детските храни са поскъпнали с 5,5%. Цените на услугите в заведенията за обществено хранене продължават да се вдигат и за същия период от време бележат ръст от 7,7%. Данните на практика почти съвпадат с официалните, които е оповестил за същия период и Националният статистически институт.

Инфлацията у нас е 5,2% при 2,9% средно за Европейския съюз, каза още Любослав Костов. Според него обаче тя е много по-голяма от официално представената.

България е в топ 5 на държавите, в които цените на основните стоки и услуги се вдигат

Затвърждава се неблагоприятната тенденция ръстът на доходите на национално ниво да изостава значително от повишаващата се динамика на ценовите равнища на хранителните стоки, без да е налице скъсяване на разликата.

Към края на 2025 г. например България достигна ниво на доходите 68% от средноевропейските стойности при равнище от 91% по отношение на хранителните стоки, каза още Костов.

Между 2023 и 2025 г. средната заплата в частния сектор расте повече, отколкото в

обществения. През 2026 г. обаче тенденцията се обръща.

Мантрата, че много се дава за обществения сектор, е вярна, но само за един-два сектора – при това не за всички, а само за шефовете, но заради тях се стигматизира целият обществен сектор, каза Костов.