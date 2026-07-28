Европейските борси приключиха предимно с повишения

Водещите европейски фондови пазари приключиха днешната търговия предимно с повишения, подкрепени от продължаващия спад на цените на петрола и надеждите за деескалация на конфликта между САЩ и Иран. Инвеститорите обаче останаха предпазливи преди решението на Управлението за федерален резерв на САЩ за лихвените проценти и предстоящите отчети на големите американски технологични компании, предаде ДПА.

Във Франкфурт водещият индекс DAX се повиши с 0,4 на сто до 25 464 пункта.

Общоевропейският индекс EuroStoxx 50 се колебаеше около равнището на затваряне от предния ден през по-голямата част от сесията и излезе на положителна територия едва в края на търговията. Индексът приключи с ръст от 0,12 на сто до 6289,51 пункта, съобщи БТА.

В Лондон FTSE 100 напредна с 0,83 на сто до 10 871,02 пункта и отново се доближи до рекордното си равнище.

Швейцарският индекс SMI продължи възходящото си движение и за първи път премина границата от 14 500 пункта. Той затвори с повишение от 1,04 на сто до 14 571,33 пункта, малко под дневния си максимум. От включените в индекса 20 компании акциите на 14 поскъпнаха, а на шест поевтиняха.

Виенската борса се отклони от преобладаващата положителна тенденция. Основният индекс ATX се понижи с 0,32 на сто до 6334,06 пункта, а по-широкият ATX Prime загуби 0,24 на сто до 3123,90 пункта.

Подкрепа за европейските акции оказа поевтиняването на петрола на фона на относителното затишие в конфликта между САЩ и Иран. Американският президент Доналд Тръмп отново изрази увереност, че може да бъде постигнато решение чрез преговори, след като в продължение на няколко дни двете страни се въздържаха от взаимни атаки.

Северноморският сорт Брент се търгуваше във вторник следобед за около 82 долара за барел, като понижението спрямо края на предходната сесия беше с над 6 на сто. Спадът на цените засили надеждите, че инфлационният натиск може да отслабне и централните банки да се въздържат от ново повишаване на лихвените проценти.

Въпреки това пазарите останаха предпазливи преди решението на УФР, което ще бъде обявено утре след края на търговията в Европа. Заседанието е второто под ръководството на новия президент Кевин Уорш. Повечето икономисти очакват основният лихвен процент да бъде запазен за пети пореден път в диапазона 3,50–3,75 на сто.

Натиск върху пазарите оказаха поевтиняването на акциите на компании, свързани с изкуствения интелект, както и спадовете в енергийния сектор. Секторният подиндекс Stoxx Europe 600 Oil & Gas се понижи с 2,4 на сто и беше най-слабо представящият се секторен показател в Европа.

Във Франкфурт акциите на САП (SAP) и „Цаландо“ (Zalando) поскъпнаха с около 5 на сто. Книжата на „Сименс Енерджи“ (Siemens Energy) загубиха около 7 на сто, а тези на „Инфинеон“ (Infineon) поевтиняха с близо 6 на сто.

На швейцарския пазар акциите на производителя на опаковъчни системи СИГ (SIG) се повишиха с 8,4 на сто след публикуването на силни оперативни резултати за първото полугодие. Книжата на инженерната компания „Зулцер“ (Sulzer) поскъпнаха със 7,6 на сто, след като инвеститорите оцениха положително рентабилността ѝ през първите шест месеца на годината.

Акциите на производителя на строителни материали „Сика“ (Sika) се ускориха с 9,8 на сто. Компанията отчете приходи над прогнозите и повиши очакванията си за растежа на продажбите през цялата година до между 3 и 6 на сто при постоянни валутни курсове спрямо предишна прогноза за увеличение от 1 до 4 на сто. Прогнозата за маржа на печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизации (EBITDA) обаче беше леко понижена.

Според анализатори от „Фонтобел“ (Vontobel) по-ниската цел за маржа вероятно отразява нарастващите разходи за суровини и енергия и ограничава възможностите за по-значително повишаване на прогнозите за печалбата.

Във Виена най-силен натиск върху пазара оказаха акциите на производителя на влакна „Ленцинг“ (Lenzing), които се сринаха с 14,1 на сто. Компанията обяви, че планира да съкрати 2000 работни места до края на 2027 г. и да увеличи капитала си с до 300 милиона евро чрез емисия с права за настоящите акционери.

Книжата на производителя на подемна техника „Палфингер“ (Palfinger) поевтиняха с 9,8 на сто след публикуването на финансовите му резултати. Компанията отчете лек спад на консолидираната печалба през първото полугодие и умерено увеличение на приходите.

„Несигурността на пазара се засили осезаемо през второто тримесечие на 2026 г. и забави инвестиционните решения на важни пазари“, заяви главният изпълнителен директор на „Палфингер“ Андреас Клаузер.

Акциите на производителя на печатни платки „Ей Ти енд Ес“ (AT&S) се понижиха със 7,3 на сто на фона на нова вълна от прибиране на печалби.

Поевтиняването на петрола засегна и австрийските енергийни дружества. Акциите на О Ем Ви (OMV) и „Фербунд“ (Verbund) се понижиха с по 1,2 на сто. Книжата на И Ви Ен (EVN) отстъпиха с 1 на сто.

Начело на печелившите в индекса ATX бяха акциите на „Райфайзен Банк Интернешънъл“ (Raiffeisen Bank International), които поскъпнаха с 3,6 на сто. Книжата на „Баваг“ (Bawag) добавиха 0,4 на сто, докато тези на „Ерсте Груп“ (Erste Group) поевтиняха с 0,6 на сто.

Акциите на кетъринг компанията „До енд Ко“ (Do & Co), които днес се търгуваха без право на дивидент, загубиха 1,2 на сто.

На валутния пазар еврото поскъпна до 1,1396 долара. Един долар се разменяше за 0,8775 евро.