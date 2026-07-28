Илия Проданов: Реколтата от пшеница ще бъде около 7 млн. тона

„Жътвата е приключила на около 90 процента в цялата страна. Добивите са добри. Вероятно реколтата от зърно ще бъде около 7 млн. тона. Слъчногледът и царевицата също се развиват много добре за момента", каза на петото издание на „Ден на полето" в добричконо село Паскалево Илия Проданов, председатетел на Националната асоциация на на зърнопроизводителите, организатор на инциативата. Земеделци и фирми от агробранша от цялата страна се събраха на нивата между насаждения от царевица и слънчоглед и определиха, че тя се се е утвърдила в събитие от фермери за фермери.

„Пазар на пшеницата има, но всичко зависи от цената. Миналата седмицата имаше известно покачване, но тази то се срина. Цената в момента 185-190 евро за тон пшеница, закарана до пристанище Това за производители от вътрешността на България излиза 150-160 евро за тон", добави той. Себестойността на тон произведена продукция е около 180-190 евро. „Тази цена, дори и да сметнем субсидиите, не покрива себестойността въобще", добави Проданов.

„Очаквам реално законът за поземлените отношения, който урежда договорите за наем на земята, да бъде готов до средата на следващата година. Всички ще работим по него, както обеща министърът на земеделието Пламен Абровски. Но паралелно с това не бива да изоставяме и подготовката на Закона за браншовите организации", каза още Проданов.

С курбан от анге от село Паскалево, осветен от отец Емануил от храм „Света Троица в Добрич" започна петото издание на инициативата „Ден на полето". Майстор на курбана беше традиционно Ангел Ангелов, учредител на Музея на хляба и традиционните храни в Копривщица. В готвенето му помагаше цялото семейство-„Агнето беше транжирано, карантията беше отделена. Белият курбан го варихме от 11,40 до 19 часа. С карантията сготвихме и градинарска супа", обясни Ангелов, докато разливаше уханните горещи чорби в купички за чакащите на опашка.

Снимки – Илия Проданов, шатрите и техника на Деня на полето, Ангел Ангелов, от кръглата маса за поземлените отношения