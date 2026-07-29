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Дизелът мина 1,75 евро за литър, но нямало нужда от компенсации

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Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива Кадър: Би Ти Ви

Димитър Хаджидимитров - асоциацията на търговците на горива

Цената на дизела по бензиностанциите в България е минала 1,75 евро на литър, съолщи Димитър Хаджидимитров от асоциацията на търговците на горива.

За последните две седмици дизелът е вдигнал цената си с 25 цента, а бензина с 10 цента, добави той пред Нова телевизия.

За последните два дена барелът падна с 15 долара, но пък фючърсите на крайните горива останаха на същите нива, добави Хаджидимитров.

В пет държави в ЕС цените на горивата са по-ниски от България, но там правителствата имат мерки срещу кризата, заяви още Хаджидимитров. В България в момента няма компенсации, след като бяха спрени отпуснатите от кабинета на Андрей Гюров 20 евро помощ за горива на месец.

В момента обаче едва ли българското правителство може да намали цената със 7-8 евроцента, защото става въпрос за огромни суми, коментира още Хаджидимитров. Според него от компенсации нямало и нужда.

Според търговците на горива дизелът може да стигне докъм 1,80 евро, а бензинът 1,65 евро. При бързо успокояване на ситуацията обаче цените щели бързо да паднат.

Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива Кадър: Би Ти Ви

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