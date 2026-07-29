САЩ забраниха вноса на нови китайски роботи и соларни инвертори

Доналд Тръмп наложи незабавна забрана за вноса на нови китайски хуманоидни и четириноги роботи, както и на инвертори за соларни централи и центрове за данни. Решението бе обявено от Федералната комисия по комуникациите. То е мотивирано със съображения за националната сигурност, защита на критичната инфраструктура от кибератаки и предпазване на веригата за доставки в сферата на изкуствения интелект.

Мярката засяга само бъдещи модели, които все още нямат разрешение за продажба в САЩ, но от комисията предупредиха, че запазват правото си да отнемат и вече издадени лицензи. Свързаните към мрежата автономни устройства създават рискове от шпионаж, кражба на данни и дистанционен саботаж. Под определението за мобилен робот попадат устройства над два килограма с автономна навигация, което може да засегне и част от висок клас прахосмукачки, но изключва стационарните индустриални машини.

Сред най-засегнатите е китайският гигант Unitree, който държи близо пета от световния пазар на хуманоидни роботи и бе включен в списъка на Пентагона за компании с връзки с китайската армия. Забраната засяга и лидери при инверторите като Sungrow и Huawei, тъй като свързаните с мрежата системи могат да се използват за срив на електропреносната мрежа - опасения, засилени след кибератаките на групата Volt Typhoon.

Решението бе приветствано в Конгреса като стъпка към защита на страната и подкрепа за американската индустрия. В отговор китайското посолство във Вашингтон призова САЩ да прекратят натиска срещу техните компании и предупреди, че Пекин ще предприеме всички необходими мерки за защита на интересите си, пише БТА.