Петролът скочи с над 3,5% заради напрежението в Близкия изток

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Цените на петрола скочиха с над 3,5% в азиатската търговия. За това съобщава Ройтерс. Причината е рязкото напрежение в Близкия изток и спадът на петролните запаси в САЩ.

Сортът Брент поскъпна до 87,24 долара за барел. Американският лек суров петрол стигна 81,96 долара.

Тласък на цените дадоха новините за военни сблъсъци. Американските сили прехванаха ирански балистични ракети. Иранската революционна гвардия пък заяви, че е атакувала американска база в Йордания. В същото време Саудитска Арабия и САЩ нанесоха удари по групировки в Ирак, за да защитят саудитските петролни съоръжения от дронове.

Допълнителен натиск върху пазара оказват и данните от САЩ. Запасите от суров петрол там са паднали с 3,3 милиона барела за седмица. Инвеститорите очакват и ОПЕК+ да замрази планираното увеличение на добива от октомври, пише БТА.