ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лихвите по ипотеките заседнаха под 3%, но докога?

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/biznes/article/23301062 www.24chasa.bg

Петролът скочи с над 3,5% заради напрежението в Близкия изток

624
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Петрол СНИМКА: Pixabay

Цените на петрола скочиха с над 3,5% в азиатската търговия. За това съобщава Ройтерс. Причината е рязкото напрежение в Близкия изток и спадът на петролните запаси в САЩ.

Сортът Брент поскъпна до 87,24 долара за барел. Американският лек суров петрол стигна 81,96 долара.

Тласък на цените дадоха новините за военни сблъсъци. Американските сили прехванаха ирански балистични ракети. Иранската революционна гвардия пък заяви, че е атакувала американска база в Йордания. В същото време Саудитска Арабия и САЩ нанесоха удари по групировки в Ирак, за да защитят саудитските петролни съоръжения от дронове.

Допълнителен натиск върху пазара оказват и данните от САЩ. Запасите от суров петрол там са паднали с 3,3 милиона барела за седмица. Инвеститорите очакват и ОПЕК+ да замрази планираното увеличение на добива от октомври, пише БТА.

Петрол СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание