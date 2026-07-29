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Курсът на еврото се повишава леко спрямо щатския долар

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Банкноти в евро

Курсът на еврото се повишава леко спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес преди предстоящото решение на Управлението за федералния резерв на САЩ, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1397 долара за едно евро. Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1367 долара спрямо 1,1389 долара в понеделник.

Спрямо британската лира еврото поевтинява леко с 0,03 на сто до 0,8568 лири за евро, а спрямо швейцарския франк отстъпва с 0,08 на сто до 0,9322 франка, пише БТА.

Банкноти в евро

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