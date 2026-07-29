Облекчават се административните процедури за вятърните проекти

Приемането е нужно с цел изпълнението на ангажиментите на България по ПВУ

Облекчаване на административните процедури за вятърните проекти и т.нар. затворени енергийни мрежи, приеха депутатите с промени в Закона за енергията от възобновяемите източници на второ четене. В мотивите се изтъква, че приемането им е нужно с цел изпълнението на ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост.

Промените предвиждат облекчения за оператора на т.нар. затворени електроразпределителни мрежи, които служат за разпределение на тока между обекти с интегрирана дейност, което ще ускори започването на тяхната дейност. Такъв тип мрежи нямат общо със стандартната работа на дружествата, които снабдяват домакинства и бизнес, а по-скоро касаят индустриални зони, големи заводи или сходни производства и др., за които е от съществено значение бързо да започнат работа, за да не губят време, пари и пазар.

Предвидено е също и удължаване на срока по становищата за присъединяване на вятърни проекти - в момента те се издават за три месеца, но валидността им ще бъде удължена на девет. Важен детайл е, че това ще важи не само за инвеститорите, които тепърва ще искат становища, но и за "заварените случаи" - тези, които вече са с издадено становище, за което тече срок. В мотивите се подчертава, че мярката е формулирана във връзка с нужното технологично време за завършване на административни процедури в рамките на инвестиционния процес по изграждане на вятърните централи.

"Предвидената промяна (удължаването на срока за становището - б.р.) поставя реалистичен срок за валидност на процедури в рамките на инвестиционния процес при тези енергийни обекти. По този начин се създава правна сигурност на инвеститора и се минимализира рискът от необходимост за повторно прилагане на процедурата, свързана с проучване и издаване на становище", се посочва още в обосновката.

Промените логично са подкрепени от Министерството на енергетиката и от енергийния регулатор. Подкрепа има и от Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА), като според главния оперативен директор на БГВЕА Мария Кръстева промените са важни не само за ПВУ, но и заради това, че реално отразяват нужното време при развитието на вятърните проекти.