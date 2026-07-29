BMW планира да съкрати около 8000 служители по света до края на 2027 г.

Германският автомобилен производител BMW планира да съкрати около 8000 работни места в световен мащаб до края на 2027 година. По-голямата част от съкращенията ще бъдат в Германия и ще се осъществят чрез естествено текучество и програми за доброволно напускане, съобщават ДПА и Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с плана.

Програмата ще започне през октомври 2026 г. и ще продължи до края на 2027 г. Тя ще засегне основно служители в областта на научноизследователската и развойната дейност, планирането и други корпоративни звена. Работещите в производствените предприятия няма да бъдат включени в съкращенията.

Според източниците BMW планира и намаляване на броя на мениджърските позиции като част от по-широка програма за преструктуриране.

Говорител на компанията потвърди пред ДПА, че е постигнато споразумение с работническия съвет за изпълнение на програмата в Германия, но отказа да коментира конкретните параметри. Още през юни Reuters съобщи, че автомобилният производител подготвя подобни мерки.

По официални данни около 84 000 от общо 154 000 служители на BMW работят в Германия, пише БТА.

Мерките се предприемат под ръководството на главния изпълнителен директор Милан Неделкович, който пое поста през май, след като компанията предупреди за очакван спад на печалбата. Според информация на Bloomberg преструктурирането има за цел да подобри рентабилността на BMW от 2028 година.