Държавата ще наблюдава търговията с корабно и авиационно гориво в "Лукойл"

По време на дебатите Борис Аладжов от "Възраждане" нарече премиера Румен Радев лъжец. Председателката Михаела Доцова го наказа

Вкарването на търговията с корабно и авиационно гориво обратно под надзора на особения търговски управител, назначен от държавата в дружествата на групата "Лукойл", приеха депутатите окончателно с промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Приетите текстове са на "Прогресивна България" и бяха подкрепени от ДПС-НН и един народен представител от ГЕРБ. С тях особеният търговски представител, назначен от държавата в рафинерията ще наблюдава всички дружества от групата в България, дори и тези, които се занимават само с търговия.

Измененията се налагат заради решение на Конституционния съд, който обяви за неконституционни част от разпоредби на закона, свързани с особения управител в обекти от критичната инфраструктура.

Според действащата разпоредба обектите на критична инфраструктура, предназначени за производство, преработка, обработка, съхраняване и пренос на нефт, в т. ч. по тръбопроводи, и на енергийни продукти, подлежат на надзор от министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В тази редакция не се включват обекти, от които се осъществява търговия. Съществуват обаче две отделни търговски дружества, които не извършва преработване или съхраняване, а единствено търговия - „Лукойл - България Бункер" ЕООД и „Лукойл Ейвиейшън България" ЕООД.

С измененията на закона, внесени от Даниел Парушев и депутати от "Прогресивна България", тези две дружества също ще влязат в обхвата на особения управител.

В противен случай собственикът на "Лукойл" ще има възможност да си назначи собствен управител. Освен това и двете дружества попадат в дерогациите на САЩ и Великобритания, добави Парушев при представянето на законопроекта в комисия.

Генезисът на този законопроект се намира в онази енергийна комисия по време на управлението на ГЕРБ и ДПС, която за 30 секунди гласува законопроект, който даде основание на КС да вземе това решение. Целта е да върнем корабното гориво и керосина при особения търговски представител, допълни Слави Василев, който също е сред вносителите.

„Лукойл Ейвиейшън България" има 85,71 % пазарен дял като оператор на наземно обслужване на летище „Васил Левски", а на летище Бургас този дял е 90 %. Аналогична е ситуацията и по отношение на „Лукойл - България Бункер", което е основно при бункероването (зареждането с корабно гориво на плавателни съдове) в България, с национално покритие както в Черно море - пристанищата в Бургас и Варна, така и по р. Дунав - Русе, Видин, Лом и б1-ва миля на р. Дунав.

Промени в закона имат и от "Демократична България", които обаче не получиха необходимата подкрепа. Те предлагат функциите на особения търговски управител да се изпълняват от до трима души вместо от едно лице. Друга промяна предвижда срокът на правомощията му да бъде шест месеца с възможност за удължаването му. Както и да бъде възстановена възможността обжалването на акта за назначаване на особен търговски управител да не спира изпълнението му.

По време на дебатите най-активни бяха от "Възраждане". Дори се стигна до спречкване между лидерът им Костадин Костадинов и Петър Стойчев. До напрежението се стигна след като на няколко пъти от "Възраждане" обвиниха Румен Радев в лъжа. И така двамата явно са си разменили по няколко реплики, чу се как Костадинов казва: "Не ми викай така". Наложи се председателката Михаела Доцова да даде 30 минути за успокояване на страстите.

Преде тази случка Борис Аладжов от хората на Костадинов каза, че няма да подкрепят нито един от двата законопроекта, защото вече имат внесен такъв, който цели института на особения търговски управител да отпадне от българското законодателство, но и заради конституционната жалба, "която внесохме и по която съдът реши, че държавата има право в извънредни ситуации да назначава особен търговски управител, но само в обекти, които са част от критичната инфраструктура, каквато е рафинерията в Бургас. В същото време съдът обяви за противоконституционни разпоредбите, които разширяват контрола на особения търговски управител над търговски дружества. Вместо да съобразят решението на КС, че законът не бива да излиза от рамките на критичната инфраструктура, вносителите правят точно обратното - опитват се да го заобикалят, като просто добавят юридическия термин - търговия", ядоса се той.

"Вие твърдите, че Румен Радев в своите мотиви за ветото, когато беше президент, твърди, че разширяването на правомощията на особения управител над некритична инфраструктура е в нарушение на принципите на законодателството и Конституцията на Републиката, това го казва ноември 2025 г., а сега неговата група предлага същото нещо. Ако е така това означава, е Румен Радев е лъжец тогава, или лъжец сега, защото няма как и в двата случая да казва истината", репликира Костадинов Аладжов.

"Г-н Костадинов вие сте прав, и ако трябва да обобщя с една дума - Румен Радев е лъжец, защото г-н Костадинов както сега, така и тогава по време на наложеното вето от 12 ноември 2025 г., ние сме в условия на санкции. Условията сега и условията тогава не се различават по нищо, така че потвърждавам - Румен Радев е абсолютен лъжец", отговори му в Аладжов.

С това си изказване обаче той си изпроси наказание забележка от председателката Михаела Доцова. Това й е второто за днес, тъй като по-рано наказа съпартиеца си Стоян Тричков, който нарече "лъжци и манипулатори" критиците на "Прогресивна България" в декларация от парламентарната трибуна. Това са първите две наказания от началото на 52-ото Народно събрание.

"Налага се да гласуваме измененията, защото м.г. ноември, за 28 секунди, мнозинството приеха въпросните изменения на този законопроект, и така ги приеха, че КС да премахне надзора върху 2 от 4-те дружества. Това постави държавата в много неудобна и опасна ситуацията, защото утре може да се окаже, че нямаме корабно и авиационно гориво. И на нас ни се налага да оправим бакиите на предишни решения, отговорността е наша", обясни за предложените промени зам.-шефът на ПГ на "Прогресивна България" Слави Василев.