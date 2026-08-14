Компанията създава възможности за израстване и насърчава развитието на таланти от собствените си екипи

Устойчивият успех на всеки голям работодател се основава не само на инвестициите и добрите бизнес резултати, но преди всичко на професионализма и ангажираността на неговите служители. Именно върху тази философия ЕНЕРГО-ПРО изгражда присъствието си в България. С повече от 2400 служители компанията е сред водещите работодатели в Североизточна България, като основната част от екипа е във Варна.

В динамичния пазар на труда днес представата за добър работодател далеч надхвърля възнаграждението и социалните придобивки. Все повече хора търсят сигурност, възможности за професионално развитие, екип и работна среда, в която могат да разгърнат потенциала си. Именно този цялостен подход превръща ЕНЕРГО-ПРО в предпочитан работодател за специалисти от различни професионални направления във Варна и Североизточна България.

Работодател с мащаб

В международен план ЕНЕРГО-ПРО, оперира водноелектрически централи, електроразпределителни мрежи и осъществява търговия с електроенергия в Централна и Източна Европа, Черноморския регион, Кавказ и Латинска Америка. Компаниите от групата осигуряват работа на над 9000 души.

Специалисти с различни професии и експертиза стоят зад надеждното електрозахранване на милиони потребители, развитието на електроразпределителната мрежа и внедряването на нови енергийни технологии – електроинженери, електромонтьори, ИТ специалисти, икономисти, финансисти, юристи, специалисти по човешки ресурси, обслужване на клиенти и много други. Именно разнообразието от знания и опит превръща ЕНЕРГО-ПРО в компания, която предлага широки възможности за професионално развитие.

Перспектива с ясно разписани етапи

Професионалното развитие в ЕНЕРГО-ПРО започва още от първия работен ден. Компанията прилага структурирани програми за въвеждане на новите служители, които им помагат бързо да се адаптират към работната среда, да опознаят процесите и да се включат уверено в работата на своите екипи. Един от добрите примери е специално разработената On Boarding програма за търговската структура, която съчетава практически обучения, менторска подкрепа и ясно разписани етапи за професионално развитие.

Снимка: Преслав Петров, служител на ЕРП Север

Наред с въвеждащите програми ЕНЕРГО-ПРО инвестира в надграждането на знанията и уменията на своите служители чрез вътрешни и външни обучения, технически квалификации и програми за развитие на управленски компетентности. Така компанията създава възможности за дългосрочно професионално израстване и насърчава развитието на таланти от собствените си екипи.

Инвестиция в бъдещите кадри

Осигуряването на подготвени специалисти е сред стратегическите приоритети на ЕНЕРГО-ПРО. Затова компанията развива устойчиви партньорства с университети и професионални гимназии, чрез които създава реални възможности за професионална реализация още по време на обучението. Пример за това е рамковото споразумение за сътрудничество между Техническия университет във Варна и ЕНЕРГО-ПРО. С него компанията финансира изграждането на лаборатория, която ще осигури на студентите от специалностите в Електротехническия факултет възможности за практическо обучение, работа с модерна техника и участие в иновативни проекти, съобразени с реалните нужди на енергийния сектор.

Платените летни стажове и шестмесечните стажантски програми дават възможност на студентите да работят по реални проекти под ръководството на опитни специалисти, а за немалка част от тях това се превръща в естествено начало на дългосрочна кариера в компанията.

ЕНЕРГО-ПРО реализира и собствени програми за подготовка на технически кадри. Сред тях е обучителната програма „Електромонтьор“, създадена в отговор на нарастващата потребност от квалифицирани специалисти в енергийния сектор. Тя съчетава теоретична подготовка с практически занятия и работа в реална среда под ръководството на опитни наставници, като дава възможност на кандидати без предишен професионален опит да придобият необходимите знания, практически умения и квалификация за успешна реализация в професията.

Грижата за хората продължава и след първия работен ден. Компанията поставя безопасността, здравето и благосъстоянието на своите служители сред основните си приоритети, като осигурява съвременни условия на труд, богата система от социални придобивки и възможности за професионално развитие през целия кариерен път.

Технологии, които променят енергетиката

Все повече млади специалисти избират ЕНЕРГО-ПРО и заради възможността да работят по проекти, които определят бъдещето на енергийния сектор. През последните години компанията реализира мащабни инвестиции в дигитализацията на електроразпределителната мрежа, интелигентни измервателни системи, автоматизация, батерийни системи за съхранение на електроенергия, виртуална електроцентрала и решения за управление на енергийната гъвкавост. Това дава възможност на специалистите по различни бизнес направления да работят с технологии, които до скоро бяха част единствено от стратегиите за развитие на европейската енергетика.

Снимка: Пламен Курдов, служител на ЕРП Север

Отговорност към обществото

За ЕНЕРГО-ПРО успешният бизнес върви ръка за ръка с отговорността към обществото. Компанията реализира инициативи за безопасност, инвестира в опазването на биоразнообразието чрез програми за защита на птиците, развива партньорства с университети и активно подкрепя каузи на местните общности в регионите, в които работи.

Шанс за целия професионален път

Дългосрочната кариера не се изгражда единствено върху сигурността на работното място, а и върху възможността за професионално израстване, непрекъснато усъвършенстване и принос към дейност с висока обществена значимост.

В ЕНЕРГО-ПРО работят десетки служители с 20, 30 и повече години професионален стаж – доказателство за доверие, стабилност и реални възможности за развитие. Именно това утвърждава ЕНЕРГО-ПРО като предпочитан работодател за специалисти от различни професионални направления и като място, в което мнозина избират да изградят цялата си професионална кариера.