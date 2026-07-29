В „Лютата Ферма“ на Христо Родинов и неговото семейство всяка чушка има своя история и предназначение, но сортът „Кайен“ е специален – той е не само една от най-старите люти чушки в света, но и има своята слава на една от най-полезните. Познат в различни култури като природен лек, сортът „Кайен“ е съкровищница от витамини и антиоксиданти. В един килограм от този сорт има седем пъти повече витамин С, отколкото в лимоните, а богатството му на капсаицин, капсантин, бета каротин, магнезий и флавоноиди го превръща в мощен съюзник на здравето. Той стимулира имунната система, подобрява кръвообращението, подпомага възстановяването след болест и дори е известен като естествен метод за горене на мазнини.

Според мексиканските индианци и азиатските лечители щипка „Кайен“ в храната или в чаша чай може да забави много от проблемите, свързани с възрастта. Английските билкари го препоръчват за по-добра памет и забавяне на признаците на стареене. Съвременните изследвания потвърждават тези ефекти – от подпомагане на храносмилането и сърдечно-съдовата дейност до поддържане на енергията и жизнения тонус.

Една чаена лъжичка „Кайен“ съдържа само 17 калории, но в себе си носи 2185 IU витамин А, 106 мг калий, 4 мг витамин С, 6 мг витамин Е, витамини К и В6, манган, протеини и фибри – малко количество, което има огромен ефект върху организма.

Началото на една люта страст

Още през 2011 г., когато Христо Родинов започва да колекционира люти чушки, именно „Кайен“ пленява вниманието му. В една стара книга той открива подробно описание на сорта и хилядолетните традиции около неговата употреба. Скоро намира семена и засажда сорта в своите градини. Така „Кайен“ се превръща в неразделна част от „Люта Ферма“. „Целият ни екип е влюбен в ползите и вкуса му – отглеждаме го с уважение и го консумираме с удоволствие“, разказва дъщерята на Христо – Славена Родинова.

Днес „Люта Ферма“ отделя една оранжерия от около 500 кв. м. за отглеждането на „Кайен“. Това е сорт, който изисква внимание и грижа, но веднъж щом се адаптира към условията, се отплаща с изключително добра реколта.

За да се запази чистотата на вкуса и точната лютивина, всеки един сорт се отглежда в отделна оранжерия. Също така грижата за почвата и растенията е изцяло природосъобразна – вредителите се контролират от биоагенти, а в оранжериите се засаждат невени, които пазят растенията здрави. „Вярваме, че от здрава почва се раждат здрави растения и най-качествените плодове“, подчертава Славена.

„Кайен“ от кухнята до медицината

„Кайен“ е умерено лют между 30 000 и 50 000 Сковила. Може да се консумира пресен, сушен или смлян. В „Люта Ферма“ именно той е основата на един от най-популярните продукти – тинктурата от люти чушки „Кайен“. Тя подпомага сърдечно-съдовата система, стимулира кръвообращението, регулира метаболизма и поддържа жизнения тонус. Освен тинктурата, от „Кайен“ се произвеждат и суха смляна чушка, както и люто кафе.

България и светът откриват „Кайен“

В Европа интересът към сорта тепърва расте, но в Азия и САЩ „Кайен“ е добре познат. Продуктите на „Люта Ферма“ с тази чушка вече са представяни на международни изложения в Гърция, Франция и САЩ, където предизвикват сериозен интерес.

Здравословната чушка достъпна за всички в Kaufland

Днес „Кайен“ достига до българските потребители благодарение на партньорството между „Люта Ферма“ и Kaufland България. Така всеки може да се докосне до една от най-полезните люти чушки – не само като подправка, но и като източник на здраве.

„Нашата мисия е всяка чушка, която излезе от фермата, да носи точно този вкус и качество, заради които хората ни избират. А чрез Kaufland можем да направим „Кайен“ достъпен за всички“, обобщава Славена Родинова.

По рафтовете на ритейлъра могат да бъдат намерени и други популярни сортове, произведени от „Люта Ферма“, сред които „Български морков“, „Български дух“, „Халапеньо“, „Лесковачка джинка“ и екзотичните люти чушки „Микс Хабанеро“.