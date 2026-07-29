Иван Шишков: Как изчезна асфалтът и защо се краде от пътища са въпроси, които чакат отговор от прокуратурата

Ще се създаде работна група, която да реши как пътищата да са по-безопасни и мантинели или бетонни блокчета са по-подходящи. Тя обаче ще бъде съставена единствено от експерти. Политическото говорене и политическите декларации не помагат по никакъв начин – нито на вас, медиите, нито на българските граждани – да постигнем реална пътна безопасност. Затова въпросът ще бъде решен изцяло на експертно ниво. Това каза регионалният министър Иван Шишков след заседанието на Министерския съвет.

"Разбира се, аз имам лични съмнения, че наредбата от 2024 г. не е достатъчно задълбочена и не е довела до по-добре осигурена пътна безопасност. Дали при изготвянето ѝ е имало лобистки интереси, най-вероятно експертите ще се произнесат. След тяхното становище ще получите от мен абсолютно ясна и точна оценка. Не смятам, че е редно да коментираме на политическо ниво какви трябва да бъдат предпазните съоръжения по нашите пътища. Така или иначе те са недостатъчни, а част от проблема с тежките катастрофи е и лошата пътна инфраструктура", каза още министърът.

Съвсем скоро станахме свидетели на поредната трагедия по пътя Русе – Бяла. Добре знаете, че това е т.нар. отсечка на смъртта, която беше пренебрегвана години наред. Когато открихме първия лот, имах възможност да поставим началото на строителството на този участък. Това беше първата реална стъпка за изграждането на тази дълго чакана отсечка, обясни още Шишков.

"Всички виждате какво е наследството. Огромна част от него вече е в прокуратурата и всички очакваме тя да започне да работи. Трябва да разберем какво се е случило с четвърти, пети и шести лот на автомагистрала „Хемус". Трябва да разберем кой и защо е подписал договорите и заповедта на министъра, с които беше дадена възможност да се изплатят 35% авансово за огромна част от пътното строителство в България. Трябва да разберем защо и как изчезна асфалтът по българските пътища", каза видимо ядосано министърът.

Припомни, че през март 2023 г., като регионален министър в служебния кабинет, е представил "много дълъг списък с доказани нарушения и кражби на асфалт". Тези материали са изпратени до главния прокурор.

"Нека всички заедно най-накрая да попитаме: кой, защо и как краде в тази държава? Време е това да спре. Време е прокуратурата да започне да работи, защото тя трябва да застане зад българските граждани, а не зад олигархията. Ние се противопоставяме на олигархията и разчитаме прокуратурата да помогне на всички нас", каза още той.