Пулев: "Лукойл" работи само с несанкционирани доставчици на петрол

Министерски съвет обяви две от дружествата от "Лукойл" за обекти от националната сигурност - „Лукойл - България Бункер" ЕООД и „Лукойл Ейвиейшън България" ЕООД. Ако не беше бързата работа на правителството и на парламента, оперативният контрол щеше да се върне в руските собственици, щяхме да попаднем под санкции и щеше да се стигне до затваряне на рафинерията.

Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев след заседанието на Министерския съвет.

"30-секунди агресия в енергийна комисия създаде каскади от проблеми, потенциални 3 млрд. щети в арбитражни спорове, ограничаване на българските дружества да не могат да работят с компании, регистрирани в Швейцария. Тези текстове бяха обявени за противоконституционни и това решение влиза в сила до дни", припомни Пулев. Затова правителството разработило антикризисен план в две стъпки - решението на Министерския съвет от днес и работата на Народното събрание. Вчера на извънредна икономическа комисия бяха приети необходимите изменения в закона, а днес вече текат дебати по първо гласуване в пленарна зала.

Става въпрос за Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С тях особеният търговски представител, назначен от държавата в "Лукойл", да наблюдава всички дружества от групата в България, дори и тези, които се занимават само с търговия.

Правителството уважава частната собственост, но се води единствено от интереса на българските граждани и ще упражнява оперативен контрол през особения управител, категоричен беше Пулев.

Относно дерогацията от страна на Великобритания, която изтича на 13 август, вицепремиерът успокои, че вече сме оодали официално искане за удължаване. "Лукойл" работи само с несанкционирани доставчици на петрол, ние ще продължим с всички действия на контрол, без да застрашим санкционните режими.