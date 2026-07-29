Министър Василев: Частният сектор не се бори за конкуренция, а за публични пари в електронното управление

От 1,093 млрд. евро за ИКТ услуги и електронно управление на държавата, 777 млн. са отишли в частния сектор. Още 61 млн. евро допълнително са отивали в някои фирми. 315 млн. са дадени за системния интегратор, но голяма част се връща в частния сектор.

Тези данни за периода 2020-2025 г. изнесе министърът на иновациите и електронното управление Иван Василев след заседанието на Министерския съвет. Повод е отворено писмо от бранша на информационните технологии, изпратено вчера до министъра, за това че дигиталната трансформация се съсредоточава в системния интегратор "Информационно обслужване", а конкуренция липсва.

"Колкото по-голяма е конкуренцията, толкова по-добри услуги ще има за българските граждани, ние винаги сме отворени за разговори с екосистемата за това как да се направи трансформацията, а не кой да я направи. Въведох пълна проследимост на всяко евро, което държавата харчи за софтуер, и контрол за данните на гражданите, това може да е неудобно за някои", коментира министърът.

Той насочи да се провери в системата за обществени поръчки "Сигма" колко фирми са участвали без конкуренция. И даде примери - една от фирмите е спечела поръчки за 54,7 млн. евро по 171 договора, по 120 без конкуренция. Друга фирма - 73 млн. евро по 741 договора, 225 без конкуренция. Трета - 290 млн. евро за 1078 поръчки, 782 без конкуренция. Друга в консорциум е взела повече поръчки от системния интегратор.

Съгласен съм, че конкуренция няма, но те са облагодетелствани от това. Ще работя да има конкуренция за всички. Това писмо не е борба за конкуренция, а претенция за публични ресурси, остър беше Василев.

А относно критиките в писмото, че цените за системния интегратор са по-ниски, той коментира, че ниските цени не са дефект, а спестени публични средства и не се генерира печалба. 16 млн. евро са спестени от лицензи за МФ, 6 млн. - от системи за НЗОК, МВР и НАП, 7 млн. - от видеонаблюдението за изборите. Защо гражданите трябва да плащат по-скъпо?

Позицията на министерството е ясна за системния интегратор - няма как частни компании да участват в ключови системи на държавата. Такава например изготвила системата за български лични документи в чужбина, за водачите и нарушения по пътищата от камери, знае кой в кой хотел спи, кой държавен служител къде се назначава и в кои обществени поръчки участва.

Тези разкрития министър Василев направи първо в интервю за "24 часа". Проверка на медията показа, че става въпрос за "ТехноЛогика".