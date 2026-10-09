Пет уж безобидни думи, които рушат авторитета

Те изразяват условности и внушават съмнения в професионалната ви компетентност

Не е вярно, че дума дупка не прави. Някои думи могат да бъдат големи издайници - на предпазливостта, която проявявате в общуването с шефа, колега, партньор. Появяват се не защото сте наистина неуверени, а защото са много често употребявани и изглеждат безобидни. Не обръщате внимание как се изплъзват от устата ви, а отслабват посланието ви, нанасят вреда върху усещането за компетентността ви, рушат авторитета ви.

С фразите, които изразяват условности, звучите колебливо, посочват поведенческите психолози. Хората имат навик да ги вмъкват, понеже им се струва, че нафуканото говорене отблъсква. Но не е лошо да показвате сигурност, като знаете, че притежавате професионални способности да се справите. Как друг да ви има доверие, ако самите вие сякаш не го изпитвате към себе си.

Ключ към успеха е да се самоутвърждавате, не да се омаловажавате, и всичко в комуникацията ви би трябвало да е подчинено на тази цел, включително езикът. Впрочем избягвайте "би трябвало" - това в граматика се нарича условно наклонение и изразява съмнение.

Въпросното наклонение не се употребява обичайно във всекидневното говорене и именно по тази причина прави още по-силно впечатление, като някой го вмъкне в речта си. Безспорно изразява предпазливост, щом казва "би могло" вместо "може". Слушателят веднага остава с такова впечатление, без да се замисля за граматически конструкции - "Аха, този прави уговорки".

Всеки човек свиква още от най-ранно детство да говори по определен начин, като обикновено следва семейния модел. Ако мама и тате възпитано и интелигентно са използвали често условно наклонение и фрази, които изразяват условности, вместо да говорят като "последна инстанция", вие също сте свикнали така. Но не ви е от полза за кариерата, затова съзнателно се постарайте да станете по-категорични в речта си.

На първо време изхвърлете най-често употребяваните предпазливи фрази.

1. "Опитвам се"

Като кажете така, моментално внушавате неувереност. Пробвате, може да успеете, ама може и да не успеете. Все едно изричате "ще видим какво ще излезе".

Щом не искате да правите такава уговорка, избягвайте "опитвам се". А ако се налага, защото резултатът е несигурен, направете я изрично, с нужните пояснения.

Това е съзнателен и честен разговор, с който печелите доверие. С "опитвам се" само изразявате съмнение в способностите си.

2. "Мисля"

Изричате го по 100 пъти на ден, без да се усетите.

"Мисля, следователно съществувам", казал философът Рене Декарт. Е, вие не сте чак философи, но е характерно така да говорят интелигентните хора, които са отворени към чуждо мнение. С "мисля" подчертават, че съобщават своето, и са готови да чуят какво пък мисли другият, любезно го канят да сподели.

Само че този по принцип похвален глагол "мисля" изразява уговорката "според мен". Никак не помага, когато трябва да демонстрирате увереност и категоричност - така е правилно не според вас, а според всички. Знаете го и го заявявате.

3. "Струва ми се"

Тази фраза е още по-лоша от "мисля" и вредна, понеже директно изразява и несигурност, и подценяване на собствената компетентност. С нея отваряте широко вратата другите да отхвърлят онова, което казвате. Защо пък не, като и на вас самите само ви струва, съвсем не сте уверени във валидността на съобщението си и не го криете.

Не оставяйте място да бъдете омаловажавани с такива предпазливи думи, щом нямате нужда от застраховка. Категорично се заявявайте, а когато имате нужда от проверка, кажете го направо: "Смятам, че..., но още веднъж ще се осведомя за актуалните факти".

В професионалния живот рядко трябва да ви се струва, в повечето ситуации трябва да сте уверени и да имате самочувствието да го декларирате, препоръчват поведенческите психолози.

4. "Вероятно"

Често употребявана дума като паразитна, която показва несигурност даже когато човек не я изпитва.

То няма нищо сигурно в този свят, но уговорката "вероятно" издава неувереност в мислите и действията, а те са противопоказни в делова среда.

Никога не слагайте тая дума в изреченията си. Казвайте примерно "Ще стане, ако...", за да покажете компетентност. Никакви "Вероятно ще свърша до края на работния ден", а посочете нов срок, в който със сигурност ще свършите, и се мотивирайте защо ви е нужно удължаване. Така постъпват уверените професионалисти и печелят доверие.

5. "Просто"

Може би ви се струва, че изглеждате възпитани, любезни, скромни, смирени, но изречете ли "Просто питам", тутакси омаловажавате и въпроса, и себе си.

Думата често се използва и за подсилване - "Просто трябва да го направим", но тогава пък може да показва липса на аргументи или нежелание да се мотивирате.

Не краси езика ви особено, постарайте се да не я използвате.

Премахнете условностите от вашия речник, вкарайте в него повече уверени думи и ще сте по-успешни, защото освен на комуникацията ви те влияят и върху вас самите - върху самочувствието ви и върху нагласата ви за действие, твърдят поведенческите психолози.

А писателят Марк Твен казва: "Разликата между "почти правилна дума" и "правилна дума" е като разликата между светулката и светкавицата".

Особено се пазете в писмената комуникация

Щом сте от работещите хора, които всеки ден употребяват 20-30% от времето си в четене и писане на мейли, трябва още по-внимателно да избягвате думи и фрази, които издават неувереност.

Всяко писано слово прави далеч по-голямо и по-трайно впечатление от изреченото. От решаващо значение е да пишете по начин, който отразява професионализма ви и повишава авторитета ви.

В общуване на живо с колеги или партньори, когато чуете нещо ново и трябва да го обсъдите, може и да кажете "вероятно", "струва ми се". В писмена комуникация обаче условността не прави никак добро впечатление на четящия. Какво има да ви се струва, да бяхте проверили, преди да пишете. Или да бяхте отговорили, че ви е нужно време за проверка, вместо да отвръщате прибързано с предположения.

Когато пишете пък отчет или предложение, "струва ми се" съвсем издава некомпетентност, така че се старайте да заявявате "знам". "Мисля, че ще се справя" е уговорка, "Вярвам, че ще се справя" ви позиционира на съвсем друго ниво, като показва и решителност.

Накратко, в писмената комуникация бъдете категорични, не се притеснявайте да заявявате своя опит и квалификация. В нея думи от сорта на "струва ми се" и "мисля" още по-силно приличат на неуверено увъртане. "Знам" и "вярвам" ви заявяват като професионалисти и повишават авторитета ви.

Вие знаете как искате да ви възприемат, нали?

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