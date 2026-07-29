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Борсовата цена на тока за бизнеса се повишава с близо 10% за 30 юли

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Бизнесът ще плаща по-скъп ток утре, цената на борсата надхвърли 112 евро за MWh Снимка: Pixabay

Цената на електроенергията за българския бизнес ще се увеличи с близо 10% за утрешния ден, показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ).

В сегмента „Ден напред" днес е отчетена средна цена от 112,37 евро за мегаватчас без ДДС за електроенергията с доставка на 30 юли. За сравнение, при предходната търговска сесия борсата е затворила при средна цена от 102,59 евро за мегаватчас, което представлява ръст от 9,53%.

Средната цена на електроенергията в часовете с най-високо потребление – между 09:00 и 20:00 часа – е 78,52 евро за мегаватчас. За останалите часове от денонощието цената е значително по-висока – средно 146,22 евро за мегаватчас.

Общото количество изтъргувана електроенергия в сегмента „Ден напред" е 106 261,78 мегаватчаса, пише БТА.

В сегмента „В рамките на деня" среднопретеглената цена на 60-минутните продукти е 78,35 евро за мегаватчас, а при 15-минутните продукти достига 84,46 евро за мегаватчас.

Бизнесът ще плаща по-скъп ток утре, цената на борсата надхвърли 112 евро за MWh Снимка: Pixabay

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