Асен Василев: Щом Йотова не наложи вето за бюджета, ще сезираме Конституционния съд

"За съжаление преди малко разбрахме, че г-жа Йотова няма да наложи вето на закона за държавния бюджет. Това свежда институцията на президентството до пресслужба на правителството и г-жа Йотова до говорител на г-н Радев. Този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби. Ние, както и други парламентарни групи, ще подадем жалби в КС, за да сме сигурни, че съдът ще намери тези разпоредби и ще ги спре, за да не наранят българските семейства, българските фирми".

Това коментира Асен Василев минути след като стана ясно, че президентът Илияна Йотова отказа да наложи вето на приетия бюджет за тази година.

На "Дондуков" 2 са постъпили 69 становища на партии синдикати и граждански организации. В 4 са предложени мотивирани искания за връщане на закона за ново обсъждане. "Внимателно се запознах с всяко становище, с проведените в НС дискусии и спорове, с публичните дискусии и гледни точки. Разбираеми са опасенията, свързани с размера на бюджетния дефицит, каза Йотова. И обясни - разбираеми са, защото измененията и допълненията в закони трябва да са след дискусия, да има обществено обсъждане и задължителна оценка на риска.

"Принципно подкрепям изразените искания за по-голяма финансова дисциплина, по-отговорно управление на публичните средства", каза Йотова.

"Що се отнася до противоконституционни записи в гласувания бюджет, правният екип на президентската институция, както и много от получените становища от експерти и конституционалисти, не намират основание за това", подчерта президентът.

"Това е конституционната роля на президентството - да върне за повторно разглеждане разпоредби, които са лоши за българските граждани. За съжаление, президентството не изпълни своя конституционен дълг. Надяваме се, че КС ще ги изпълни, но това ще стане след като част от тези разпоредби вече ще са работели няколко месеца и нанесли щети", възмути се Василев.

Вчера „Продължаваме промяната" връчи на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г. От партията настояха за преразглеждане на финансовите параметри, свързани с майчинството, образованието, подкрепата за малкия бизнес и възнагражденията на медицинските специалисти. А Василев още тогава се закани, че ако Йотова не наложи вето, ще пратят бюджета в Конституционния съд.

Очаквайте подробности!