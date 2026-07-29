ГЕРБ: С този бюджет "Прогресивна България" показаха, че не знаят какво правят

От групата ще водят разговори с другите парламентарни групи за подкрепа за внасяне на жалба в КС

"Очаквано, г-жа Йотова ни информира, че смята да обнародва бюджета за 2026 г. Най-важния аргумент, който тя изтъкна е, че всички очакват този бюджет. Ние от ГЕРБ-СДС продължаваме да смятаме, че едва ли българските граждани очакват с нетърпение 1 август, когато ще започнат да плащат с 30% по-скъпи винетки, едва ли очакват да започнат да плащат по-високи осигуровки върху максималния осигурителен доход без да е променен прагът на пенсиите и т.н.

Това коментира Деница Сачева от ГЕРБ в парламента минути след като стана ясно, че президентът Илияна Йотова няма да наложи вето на държавния бюджет.

По думите й критиките на групата не са насочени към президента. "Тя наистина е в трудна ситуация - дали да очаква подкрепата на „Прогресивна България", или да се надява, че до изборите гражданите ще забравят този бюджет", коментира Сачева.

„По-важно е, че с този бюджет от „Прогресивна България" за пореден път показват, че те всъщност не знаят какво правят и не са готови за никакви решителни реформи", категорична бе тя.

"Съгласете, че все пак днес сме 29 юли, а бюджет 2027 трябва да бъде представен в най-общите си параметри до края на октомври и ако имаше такива смели реформи, и воля за промени, щяха да се демонстрирани още сега", посочи Сачева.

Депутатът и бивш финансов министър Теменужка Петкова пък заяви, че са подготвили искане до Конституционния съд. Същото намерение обявиха и от "Продължаваме промяната".

"С него пледираме КС да обяви за противоконституционен бюджета за 2026 г.", каза тя, като напомни, че управляващите не спазиха правилото дефицитът да бъде до 3% и е 5,7%.

Петкова съобщи, че водят разговори с другите парламентарни групи за подкрепа за внасяне на жалбата в КС.