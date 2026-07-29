Луксозен китайски модел заплашва Rolls-Royce

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Rolls-Royce е синоним на автомобилен лукс по целия свят. Сега обаче британската марка се бори да запази позициите си в Китай с Hongqi, луксозната марка на автомобилния производител FAW, който е държавна собственост.

Преди това марката беше най-известна с автомобилите, които доставяше на китайското правителство, а сега навлиза на пазара на скъпи и ултраскъпи лимузини.

Най-новият модел Golden Sunflower Guoli струва около 920 000 евро, като цената може да се покачи до 1,5 милиона евро, ако колата е сериозно персонализирана. Например, един от майсторите прекарва повече от 1200 часа в създаване на сложна бродерия за специално издание на модела. Сто копринени нишки с различни цветове, всяка по-тънка от човешки косъм, се използват, за да се създаде илюзията за облаци над главите на пътниците.

Стратегията за капитализиране на китайската гордост, наследство и майсторство изглежда работи. Според FAW, ултралуксозната линия Golden Sunflower на Hongqi, пусната през 2024 г., е намерила 1400 клиенти през 2025 г.

Въпреки че Rolls Royce не публикува официални данни за Китай, анализаторите от индустрията MarkLines изчисляват, че марката е продала 700 автомобила в Китай през 2025 г. - два пъти по-малко.

Golden Sunflower Guoli е оборудван с 4-литров V8 турбобензинов двигател с 388 к.с., дълъг е 598 см и тежи 3150 кг. Максималната скорост е 220 км/ч, а ускорението до 100 км/ч отнема 7,9 секунди.

Hongqi се готви да навлезе в Малайзия и да се разшири в Русия, пише Carscoops.