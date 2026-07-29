ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво реши правителството днес

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23304798 www.24chasa.bg

BMW планира да съкрати 8000 работни места по целия свят - мениджмънтът също е засегнат

Георги Луканов

[email protected]

1256
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Новите роботи Figure 03. Снимки: BMW

BMW планира мащабно преструктуриране, което ще доведе до съкращаването на около 8000 работни места в глобален мащаб, пише Automobilwoche.

Решението идва след шест седмици на интензивни и оспорвани преговори между ръководството на концерна и работническия съвет.

Свиването на персонала е реакция на сериозния спад в търсенето на ключовия пазар в Китай, засиления ценови натиск от азиатските конкуренти и по-ниските маржове при електромобилите.

Програмата за преструктуриране на персонала ще засегне служителите на всички мениджърски нива, като компанията планира да слее отделни екипи в управлението. Оптимизацията е насочена основно към хората в администрацията, научноизследователската дейност и развойните звена (R&D).

Служителите в директното производство на заводите са защитени от тези мерки и няма да бъдат засягани.

В Германия, където ще бъдат концентрирани голяма част от съкращенията, процедурата ще се осъществи чрез програма за доброволно напускане и преструктуриране на персонала. Служителите ще получат индивидуални предложения за финансови обезщетения, които ще варират спрямо доходите и натрупания трудов стаж.

С този ход мюнхенският гигант се присъединява към вълната от съкращения в германската автомобилна индустрия, породена от глобалната трансформация на сектора. Мерки за сериозни икономии вече обявиха и други водещи производители и доставчици на компоненти.

От BMW очакват, че тези тежки структурни промени ще доведат до значителни годишни спестявания и ще повишат ефективността на компанията в дългосрочен план.

Новите роботи Figure 03. Снимки: BMW
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ