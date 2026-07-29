Проучват за нефтопровод между Турция, Гърция, България и Румъния

Започва предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива между Гърция, Турция, България и Румъния. В сряда правителството одобри изпълнение на предпроектно проучване за него на територията на България.

За този нефтопровод се говори от няколко месеца и дори имаше работна група, но заради изборите обсъждането му се забави.

Финансирането на това предпроектно проучване, в размер на 10 млн. евро, ще бъде осигурено от Министерството на отбраната по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Целите на проекта са разширяване на веригата за доставка на горива на НАТО към Източния фланг и свързване на българската мрежа с инфраструктурата на НАТО в Гърция, Турция и Румъния.

Правителството определя „Булгартрансгаз" за възлагащ орган, който да предприеме всички действия за провеждането му. Газопреносният оператор е единственото държавно дружество, изпълнявало аналогични проекти и притежава значителен опит в разработването и управлението на инфраструктурни, инвестиционни и технически проекти от този мащаб. На дружеството се възлага да избере изпълнител, да сключи договор с него и да организира и координира последващите дейности.