ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гаджев: По-бързо ще стане да искаме F-16 втора рък...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23305081 www.24chasa.bg

Проучват за нефтопровод между Турция, Гърция, България и Румъния

1256
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
В сряда правителството одобри изпълнение на предпроектно проучване на територията на България за тръбопровод за горива от Турция и Гърция през България до Румъния.

Започва предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива между Гърция, Турция, България и Румъния. В сряда правителството одобри изпълнение на предпроектно проучване за него на територията на България.

За този нефтопровод се говори от няколко месеца и дори имаше работна група, но заради изборите обсъждането му се забави.

 Финансирането на това предпроектно проучване, в размер на 10 млн. евро, ще бъде осигурено от Министерството на отбраната по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Целите на проекта са разширяване на веригата за доставка на горива на НАТО към Източния фланг и свързване на българската мрежа с инфраструктурата на НАТО в Гърция, Турция и Румъния.

Правителството определя „Булгартрансгаз" за възлагащ орган, който да предприеме всички действия за провеждането му. Газопреносният оператор е единственото държавно дружество, изпълнявало аналогични проекти и притежава значителен опит в разработването и управлението на инфраструктурни, инвестиционни и технически проекти от този мащаб. На дружеството се възлага да избере изпълнител, да сключи договор с него и да организира и координира последващите дейности.

В сряда правителството одобри изпълнение на предпроектно проучване на територията на България за тръбопровод за горива от Турция и Гърция през България до Румъния.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ