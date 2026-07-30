Производството на DS 7 във Франция приключи

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Марката на автомобилния гигант Stellantis - DS, прекрати производството на модела DS 7, поколението, пуснато на пазара през 2018 г., в завода си в Мюлуз, Франция. Продадени са над 200 000 бройки от луксозния SUV, базиран на архитектурата EMP2. Неговият наследник вече няма да се произвежда във Франция, а във фабриката на Мелфи в Италия.

В Мюлуз производството на DS 7 вече беше по-скоро страничен бизнес: фокусът там е върху моделните линии Peugeot 308 и 408.

В бъдеще Мюлуз вероятно ще се превърне в изцяло завод на Peugeot.

В началото на юни Stellantis обяви, че от 2029 г. нататък ще произвежда три електрически и хибридни модела на марката Peugeot в Мюлуз, базирани на новата платформа STLA One.