ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гаджев: По-бързо ще стане да искаме F-16 втора рък...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23305159 www.24chasa.bg

Toyota спира производството на Lexus заради земетресението в Япония

Георги Луканов

[email protected]

1712
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Интериорът на новия Lexus ES. Снимка: Lexus

След мощното земетресение в югозападна Япония, Toyota временно спря производството на автомобили Lexus. Според компанията, досега няма съобщения за пострадали или големи щети. Земетресението с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер удари остров Кюшу около 16,30 ч. местно време във вторник.

Японските производители на оригинално оборудване Toyota и Nissan управляват основните си производствени мощности в северната част на острова, на около 150 километра от епицентъра. Nissan също не съобщи за пострадали или щети. Въпреки това земетресението може да наруши веригите за доставки, защото множество доставчици са разположени в района около фабриките.

Производството в трите засегнати завода на Toyota в Кюшу ще бъде спряно до петък включително.

Това решение засяга фабриките в Мията, където се сглобяват основните луксозни модели на Lexus, Канда - за двигатели и Кокура - за хибридни компоненти.

Интериорът на новия Lexus ES. Снимка: Lexus
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ