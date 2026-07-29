Toyota спира производството на Lexus заради земетресението в Япония

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След мощното земетресение в югозападна Япония, Toyota временно спря производството на автомобили Lexus. Според компанията, досега няма съобщения за пострадали или големи щети. Земетресението с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер удари остров Кюшу около 16,30 ч. местно време във вторник.

Японските производители на оригинално оборудване Toyota и Nissan управляват основните си производствени мощности в северната част на острова, на около 150 километра от епицентъра. Nissan също не съобщи за пострадали или щети. Въпреки това земетресението може да наруши веригите за доставки, защото множество доставчици са разположени в района около фабриките.

Производството в трите засегнати завода на Toyota в Кюшу ще бъде спряно до петък включително.

Това решение засяга фабриките в Мията, където се сглобяват основните луксозни модели на Lexus, Канда - за двигатели и Кокура - за хибридни компоненти.