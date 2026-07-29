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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23305621 www.24chasa.bg

"Фонда на фондовете" се прехвърля под управлението на вицепремиера Пулев

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Александър Пулев Снимка: Архив

 „Фонд мениджър на финансови инструменти в България", известен като Фонд на фондовете, ще се управлява от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. 

Досега той беше в ресора на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Решението е взето от правителството в сряда. 

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие в капитала, учредено през 2015 г. Основният предмет на дейност е изпълнението на финансови инструменти, прилагани по фондове, механизми, програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз.

В моемнта той управлява публичен ресурс на стойност приблизително 1 млрд. евро, по финансовите инструменти за програмния период 2021 – 2027 г. Целта е чрез участие на банки, инвестиционни фондове и други посредници към този публичен ресурс да бъде привлечен допълнителен частен капитал, така че общото финансиране за българската икономика да достигне около 2 млрд. евро.

Александър Пулев

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