Първи официални данни за летния туризъм: наистина има спад

Германските туристи са с 15% по-малко от миналогодишните

Данните на НСИ за туризма през първия от активните летни месеци - юни, които бяха публикувани в сряда, напълно потвърждават опасенията за слаб летен сезон. Броят на чуждите туристи, посетили страната през този месец, е с 0,5% по-малък в сравнение със същия месец на миналата година. Само че на един от най-важните за България чужди пазари - немския, който осигурява по принцип една трета от чуждестранните гости, спадът е доста по-голям. Летовниците по нашите курорти от Германия са намалели с 15% в сравнение с миналогодишните.

Докато през миналия юни у нас е имало 57 хиляди туристи от Германия, този юни са 48 хиляди, което е с 15% по-малко. Гостите от Румъния, които също заемат значителна част от туристопотока, са с 9% по-малко от 2025-а. Този спад

не може да бъде компенсиран от увеличението

на летовниците от Полша, които са с 21% повече от миналогодишните, нито с далеч по-малкия ръст на туристите от Чехия, Унгария и други европейски държави.

Причината за намалелия брой германци у нас бе обяснена още в началото на сезона - заради проблеми с немските чартърни авиокомпании бяха отменени линиите от седем германски града до Варна и Бургас и туристите се пренасочиха към пазари със субсидиран от държавата въздушен транспорт през лятото като Турция, Египет и Тунис. По принцип немският турист разчита на ранни записвания и на пакетни услуги, които автоматично отпаднаха със спирането на въздушните линии.

Всичко това доведе до загуба на близо 120 хиляди планирани за цялото лято германски туристи по нашето Черноморие и е една от причините за многото празни хотели в курорти като Слънчев бряг и Златни пясъци.

Отливът на туристи идва независимо от предварителните прогнози, че войната в Близкия изток ще пренасочи европейците, които са искали да пътуват дотам или до азиатски курорти, към летуване в Европа.

Спадът не засяга само България

Преди няколко дни Латвия, България, Естония, Литва, Полша, Румъния и Словакия инициираха писмо до Европейската комисия, подписано от туристическите министри на тези държави, в което искат помощ от Брюксел за отлива на туристи това лято. В писмото се казва, че геополитическите сътресения, свързани със сигурността, са оказали значително въздействие върху туризма в страните от Източна Европа,

“Малките и средните предприятия в нашите страни са изправени пред намалено доверие от страна на инвеститорите, повишена оперативна несигурност и ограничен достъп до финансиране в момент, когато сезонните приходи са от решаващо значение за тяхната жизнеспособност през цялата година”, посочват министрите. Те очакват мерките, които комисията може да представи, за източните гранични региони в рамките на Стратегията на ЕС за устойчив туризъм.