Ресторанти у нас кандидатстват за световен винен стандарт

Български заведения - ресторанти, хотели, винарни и клубове, могат вече да кандидатстват за отличие на един от най-големите световни конкурси за вино и спиртни напитки - Concours Mondial de Bruxelles (CMB). Това съобщи за “24 часа” представителят на CMB за България Меглена Михова.

“Условието е съответното заведение да предлага поне 5 вида български напитки, които да са били удостоени с награда в някое от изданията на конкурса през годините. Лесно е, защото почти всяка година български вина са били отличавани в състезанието, миналата година има дори два златни медала”, каза Михова. Според нея поне 30 български винарни имат досега отличия от този конкурс, като те също имат право да слагат на етикетите си отличителния знак.

Програмата CMB Experience стартира за първи път в България. По нея обектите получават вписване в гида на принципа като на “Мишлен”. Самото кандидатстване вече е стартирало и е безплатно за заведенията, става чрез попълване на специален въпросник на сайта на CMB. След потвърждение те се вписват в гида на програмата и получават табела, която могат да поставят на видно място в заведението си.

Михова казва, че ползите за бизнеса са огромни, защото сертифицираните обекти получават международна видимост чрез включване в световните каталози и уебстраницата на конкурса

“Те получават и информационни материали, табели и QR кодове с информация за вината, които помагат на персонала при презентирането им пред гостите”, уточни тя. Тя даде пример с Италия, където след въвеждането на тази практика интересът на туристите се е насочил към наградените местни вина, водейки до ръст в продажбите им от 15 до 20%.

