Кабинетът спешно спасява 800 млн. евро европейски средства (Обзор)

Регионалната програма е с най-лошо управление

800 млн. евро европейски средства ще спаси правителството до края на годината.

Те са от програма “Развитие на регионите”. Проектите, за които са насочени, са в много начален етап на изпълнение, затова ще бъдат оставени за по-късно, а сега ще се заменят с други, които са почти готови. Това стана ясно от думите на вицепремиера по европейски фондове Атанас Пеканов след заседанието на правителството в сряда.

Тези средства трябва да се заявят пред Брюксел до края на годината. Целият ресурс по програмата е над 3 млрд. евро, но той “от години отлежава неизползван и пред нас стои опасността да бъде безвъзвратно загубен заради липса на желание за реформи, заради липса на визия, заради липса на отговорност и адекватни действия от предишните кабинети”, критикува Пеканов. И сравни, че от началото на програмния период до момента са подадени малко над 120 млн. евро, а сега

само за 5 месеца трябва да заявим 6,5 пъти повече

300 млн. евро ще бъдат спасени по фонда за регионално развитие, част от програмата. По него се включват важни проекти като Детската болница в Бургас, за която ще се осигурят 75 млн. евро. Други 75 млн. ще са за финансиране за общински проекти. 265 млн. евро - за метро и нови автобуси, тролеи и трамваи в столицата, “за да не се возим в същите трамваи, с които сме ходили на училище преди 40 г.”. 27 млн. евро пък ще отидат за градска мобилност в още 9 големи общини. С това ще се спестят средства и от държавния бюджет.

Още преди 3 седмици правителството одобри и друго изменение на програмата, благодарение на което ще бъде преодоляна загубата на близо 400 млн. евро по Фонда за справедлив преход, който също е част от нея.

Тези предложения в момента се разглеждат от Европейската комисия и се очаква да бъдат одобрени до края на лятото.

Програмата “Развитие на регионите” е ключова за реализиране на подкрепата за прехода на въглищните региони, както и за териториалните инвестиции в цялата страна. До момента обаче напредъкът е незадоволителен - договорени са едва 59% от средствата, разплатени са само 15%, а декларирани към ЕК - едва 4,4%. А програмният период свършва догодина.

Делът на разплатени средства е най-нисък от всички европейски програми в България.

По Фонда за справедлив преход, който е ключова част от програмата, ситуацията е още по-обезпокоителна – едва 46% договорени и разплатени едва 9%.

Заради манипулации при оценяването и критериите се прекратява една от процедурите по Фонда за справедлив преход за 127 млн. евро – за малките и средните предприятия във въглищните региони. По думите на Пеканов това се е случило по време на кабинета “Желязков”. “Европейската комисия още в първите дни на правителството през май ни каза ясно -

по тази процедура няма да ви дадем и едно евро

Ние направихме и вътрешен одит, той показа същото - нагласяне на критериите”, разказа той. И уточни, че бизнесът не е виновен, а заедно се обединили за обявяването на изцяло нова процедура.

По приоритет Справедлив преход са планирани 500 млн. евро, насочени към подкрепа за реформата в енергийния сектор във въглищните региони с фокус Стара Загора, уточни Пеканов.

В рамките на остатъчния ресурс и възможното наддоговаряне на програмата, което днес приехме да се увеличи до 35%, ще работим за създаване на възможности за повече устойчиви работни места в трите въглищни региона, за рекултивация, както и за реализиране на стратегически проекти в подкрепа за прехода с нови производствени мощности и работни места, каза още той.

