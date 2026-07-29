Френският гигант Schneider Electric иска да купи българската Shelly Group за 1,3 млрд. евро

Българската технологична компания Shelly Group за 1,3 млрд. евро води предварителни разговори с френския гигант Schneider Electric. Френската фирма иска да купи акциите на дружеството. Това съобщиха от Shelly Group, цитирани от БТА.

"Няма сигурност, че тези разговори ще доведат до отправяне на предложение, нито относно условията или срока на евентуално предложение, в случай че такова бъде отправено", заявяват от българската фирма. И допълват, че няма да коментират повече на този етап. Представител на Schneider Electric също отказа коментар.

"Допълнително съобщение ще бъде направено, когато и ако е необходимо, в съответствие с приложимите регулаторни изисквания", категорични са от Shelly Group.

По-рано днес Bloomberg съобщи, че френската компания преговаря за придобиването на Shelly Group на цена от около 70 евро на акция (1,3 млрд. за цялата фирма).

Заради това цената на акциите на българката компания, които се търгуват на Българската и Франкфуртската фондова борса, тръгна нагоре. По едно време днес акциите на компанията поскъпваха с над 10% до 64,4 евро за брой на борсата във Франкфурт, докато на БФБ дневният ръст възлиза на близо 6%.

Най-големите инвеститори в Shelly са нейните съоснователи Димитър Стоянов Димитров и Светлин Илиев Тодоров, показват данни, събрани от Bloomberg.

Shelly работи в т.нар. пазар на "Интернет на нещата" (IoT), екосистема от продукти, предназначени да внесат автоматизация в домашния живот. Гамата на Shelly включва интелигентни сензори и осветление, както и интелигентни контакти за стена, става ясно от сайта на компанията.

Сделка за Shelly би се вписала в плановете на Schneider Electric за увеличаване на приходите от устройства за интелигентен дом. Schneider Electric вече управлява IoT платформа, наречена EcoStruxure, която е внедрена в приблизително 480 000 обекта в здравеопазването, развлеченията, търговията на дребно и други основни сектори.