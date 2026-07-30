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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23307099 www.24chasa.bg

КЕВР ще обсъди предложението на "Булгаргаз" цената на природния газ да падне с 1% през август

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Пренос на природен газ Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложението на „Булгаргаз“ за поевтиняване на природния газ с един процент за август спрямо юли, сочи програмата за дневния ред на регулатора, информира БТА.

Откритото заседание ще започне в 10:00 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която „Булгаргаз“ да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ за август да е 37,36 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

В края на юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, припомня БТА. Това означава, че предлаганата цена от дружеството за август е с 0,9% по-ниска спрямо юли. 

През август основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества „Булгаргаз“ планира да осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по Плана за извънредни ситуации

През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция.

Пренос на природен газ

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