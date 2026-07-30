Свободният паричен поток на „Мета“ се сви с 91% заради рекордните инвестиции в ИИ

Американската технологична компания „Мета Платформс“ (Meta Platforms) отчете 91% спад на свободния си паричен поток през второто тримесечие на годината, тъй като компанията ускорява инвестициите си в инфраструктура за изкуствен интелект, въпреки че възвръщаемостта от тях все още остава несигурна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Компанията майка на „Фейсбук“ (Facebook) и „Инстаграм“ (Instagram) е реализирала свободен паричен поток от 784 млн. долара за тримесечието, приключило на 30 юни, спрямо 8,55 млрд. долара година по-рано. След публикуването на резултатите акциите на концерна поевтиняха с около 10 на сто в следборсовата търговия.

Развитието напомня на отчета от миналата седмица на „Алфабет“ (Alphabet), която отчете първото си тримесечие с отрицателен свободен паричен поток, след като също увеличи значително инвестициите си в изкуствен интелект.

Главният изпълнителен директор на „Мета“ Марк Зукърбърг заяви, че компанията очаква значителна част от изчислителните ѝ ресурси да бъдат използвани за обучение на моделите с изкуствен интелект, развитие на основния бизнес и създаване на персонални агенти с изкуствен интелект и нови продукти.

По думите му компанията залага, че персоналните AI агенти ще се превърнат в мащабен потребителски бизнес и смята, че е в добра позиция да комерсиализира технологията въпреки високите първоначални разходи.

Свободният паричен поток на „Мета“ е най-ниският от края на 2022 г., когато инвеститорите поставяха под въпрос мащабните разходи за развитието на метавселената. Оттогава подразделението „Риалити Лабс“ (Reality Labs) е натрупало оперативни загуби за над 80 млрд. долара.

Компанията отчете печалба от 6,18 долара на акция за второто тримесечие, което е под средната прогноза на анализаторите от 7,22 долара, според данни на Ел Ес И Джи (LSEG).

„Разходите на „Мета” за изкуствен интелект бяха по-лесни за приемане, когато маржовете се увеличаваха. Сега това е по-трудно, защото инвестициите вече оказват влияние върху финансовите резултати“, коментира Майк Проулкс от изследователската компания „Форестър“ (Forrester).

„Мета“ очаква капиталовите ѝ разходи през 2026 г. да достигнат между 130 млрд. и 145 млрд. долара, като повиши долната граница на прогнозата си спрямо предходната оценка от 125–145 млрд. долара. В началото на годината компанията очакваше капиталови разходи между 115 млрд. и 135 млрд. долара.

По-рано този месец Ройтерс съобщи, че „Мета“ планира да удвои общата си изчислителна мощност до 7 гигавата през тази година и до 14 гигавата през следващата. В момента компанията разполага с 32 центъра за данни, които са в експлоатация или в процес на изграждане.

Въпреки рязкото увеличение на разходите основният рекламен бизнес на компанията продължава да расте. Приходите през второто тримесечие са се увеличили с 28 на сто до 60,8 млрд. долара, което е най-бързият темп на растеж от края на 2021 година, с изключение на първото тримесечие на 2026 г.

Броят на дневно активните потребители на приложенията на „Мета“ е достигнал 3,6 млрд., което представлява увеличение от 3 на сто спрямо година по-рано.

„Основният рекламен бизнес на „Мета”, който финансира всичко останало, продължава да се представя добре и остава нашият основен фокус“, заяви Люк Стилман от изследователската компания „Медисън енд Уол“ (Madison and Wall).

Освен нарастващите разходи за изкуствен интелект компанията е изправена и пред значителни правни рискове. Според съдебни документи четири американски щата претендират глоби в размер на 1,4 трилиона долара по обвинения, че „Фейсбук“ и „Инстаграм“ са проектирани така, че да предизвикват пристрастяване сред младите потребители, както и че компанията е подвеждала обществеността относно безопасността на платформите.

Главният финансов директор Сюзан Ли заяви, че без правните разходи и обезщетенията, свързани с преструктурирането на компанията, оперативната печалба през второто тримесечие би нараснала с 9 на сто на годишна база. Вместо това тя е намаляла с 8 на сто.

Главният финансов директор Сюзан Ли заяви, че без правните разходи и обезщетенията, изплатени във връзка с преструктурирането на компанията, оперативната печалба през второто тримесечие би нараснала с 9 на сто на годишна база. Вместо това тя е намаляла с 8 на сто.

По думите ѝ „Мета Платформс“ продължава да бъде обект на засилен регулаторен контрол по въпроси, свързани със защитата на младите потребители, а съдебните дела в САЩ могат да доведат до съществени финансови загуби за компанията.