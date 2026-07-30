Петролът поевтинява

Цените на петрола се понижиха в днешната азиатска търговия, след като предходната сесия отбелязаха рязък скок. Инвеститорите пренасочиха вниманието си към реалните доставки на суров петрол от Персийския залив въпреки ескалацията на конфликта в региона, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Фючърсите на сорта Брент поевтиват с 51 цента, или 0,56 на сто, до 90,23 долара за барел към 8:30 българско верме. Американският лек суров петрол понижи цената си с 46 цента, или 0,54 на сто, до 84,06 долара за барел.

Вчера сортът Брент поскъпна със 7,91 на сто, а американският лек суров петрол - с 6,56 на сто, което беше едно от най-големите еднодневни повишения от началото на войната с Иран. Така пазарът заличи спада от около 5 на сто, отчетен ден по-рано след краткото затишие във военните действия.

Новият скок в цените беше предизвикан от изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заплаши Иран с „много тежък“ ответен удар след ракетната атака срещу американска база в Йордания. Междувременно въоръжените сили на САЩ обявиха, че са приключили поредната вълна от въздушни удари срещу Иран. В изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) се посочва, че тази нощ са били поразени „десетки" цели в Ислямската република.

Ден по-рано САЩ и Саудитска Арабия нанесоха въздушни удари срещу подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак. Това е първият случай, в който Саудитска Арабия публично се присъединява към американски военни действия в отговор на нападения срещу нейни петролни съоръжения.

„Реториката на Тръмп за „силен удар” предизвика незабавен скок на цените, но пазарът изглежда вече е калкулирал този риск и започва да оценява вероятността от сценария TACO“, заяви Лин Йе от консултантската компания „Ристад Енерджи“ (Rystad Energy), използвайки популярния на пазарите акроним „Trump Always Chickens Out“ („Тръмп винаги се отказва в последния момент“).

Според нея пазарът следва вече познат модел - геополитическите събития предизвикват рязко поскъпване на петрола, но последващото движение зависи най-вече от това дали реалните доставки ще бъдат засегнати.

Въпреки почти пълното затваряне на Ормузкия проток доставките от региона продължават. По оценки на „Ристад Енерджи“, около 13 милиона барела суров петрол дневно все още достигат международните пазари.

След като подкрепяните от Иран хуси в Йемен наложиха морска блокада в Червено море и нарушиха корабоплаването през пролива Баб ел-Мандеб, част от доставките, особено с танкери, свързани с Китай, продължават да преминават.

„Макар общите обеми да са намалели, петролът продължава да напуска региона по различни маршрути, а се разработват и нови алтернативи. Колкото по-дълго продължава настоящата ситуация, толкова повече тези алтернативни канали ще ограничават способността на Иран да използва Ормузкия проток като средство за натиск“, коментира Тони Сикамор от брокерската компания Ай Джи (IG).