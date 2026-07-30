US доларът се възстановява, биткойнът поскъпна

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Курсът на еврото е с минимална промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщиха германски сайтове за финансова информация., информира БТА.

Единната валута се разменя за 1,1448 долара за едно евро, което е леко понижение с 0,01 на сто. Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1380 долара спрямо 1,1367 долара във вторник.

Американският долар се стабилизира по време на азиатската търговия, след като Управлението за федерален резерв на САЩ остави основните си лихвени проценти без промяна, а президентът Кевин Уорш не даде ясен сигнал за бъдещата посока на паричната политика.

Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, се повиши с 0,1 на сто до 100,93 пункта. Подкрепа за долара оказаха и съобщенията, че САЩ са извършили въздушни удари срещу цели в Иран.

„Въпреки трите гласа „против” в комитета, които подкрепиха повишаване на лихвените проценти още през юли, Уорш не даде сигнал, че предстои ново затягане на паричната политика, като запази тона от юнското заседание“, коментира Фабиен Йип, пазарен анализатор в Ай Джи (IG), цитиран от Ройтерс.

По думите му това започва да поражда безпокойство сред инвеститорите.

„Нежеланието на Управлението за федерален резерв да поеме ангажимент за по-нататъшно повишаване на лихвите поставя въпроса дали ще успее да задържи дългосрочните инфлационни очаквания стабилни“, допълни Йип.

„Продължаваме да очакваме Управлението за федерален резерв на САЩ да запази лихвените проценти без промяна, но се опасяваме, че в даден момент пазарите могат да реагират негативно, ако се засили възприятието, че централната банка не предприема необходимите действия“, заяви Стив Енгландър, глобален ръководител на отдела за валутни изследвания за страните от Г-10 в „Стандарт Чартърд“ (Standard Chartered).

По думите му участниците на пазара са обърнали внимание на неясните отговори на Кевин Уорш по въпроси, по които в миналото са били давани по-категорични насоки.

Други анализатори смятат, че отслабването на долара ще бъде временно.

„Очакваме доларът да възстанови част от загубите си, подкрепен от очакванията за по-нататъшно затягане на паричната политика в САЩ и устойчивото представяне на американската икономика“, посочват анализатори на Ейч Ес Би Си (HSBC).

На пазара на криптовалути биткойнът поскъпна с 0,9 на сто до 64 020,20 долара, а етерът повиши цената си с 1,1 на сто до 1903,12 долара.