„Адидас“ очаква двуцифрен ръст на приходите след Световното първенство по футбол

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Германският производител на спортни стоки „Адидас“ (Adidas) повиши прогнозата си за ръста на приходите през 2026 г. след силното представяне през първото полугодие, подкрепено от повишеното търсене около Световното първенство по футбол, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Компанията вече очаква приходите, коригирани спрямо валутните курсове, да нараснат с 9 до 10 на сто през годината. Досега главният изпълнителен директор Бьорн Гулден прогнозираше увеличение до 9 на сто.

През първите шест месеца на годината приходите, коригирани спрямо валутните курсове, са се увеличили с 14 на сто до 13,3 млрд. евро. В отчетна валута ръстът е 10 на сто.

„Адидас“ запази прогнозата си за оперативна печалба от около 2,3 млрд. евро.

Компанията посочи, че към този резултат могат да бъдат добавени възстановени мита при вноса в САЩ в размер на между 250 млн. и 300 млн. долара, които все още не са включени в официалната прогноза. През второто тримесечие дружеството вече е получило първите възстановявания.

Оперативната печалба през първото полугодие е нараснала с 11 на сто до 1,28 млрд. евро, а оперативният марж се е повишил до 9,6 на сто.