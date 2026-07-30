„Самсунг Електроникс“ очаква недостигът на чипове да се задълбочи до 2028 година

Южнокорейският технологичен гигант „Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics) очаква световният недостиг на чипове да се задълбочи през следващите години на фона на продължаващото силно търсене, свързано с изкуствения интелект, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Недостигът вероятно ще бъде по-сериозен през 2027 г. в сравнение с тази година и ще продължи и през 2028 година“, заяви Джаеджун Ким, вицепрезидент на компанията, отговарящ за подразделението за памети, при представянето на тримесечните финансови резултати.

Подобна прогноза компанията направи и преди три месеца, при представянето на предходните тримесечни резултати.

Подкрепено от бума при приложенията с изкуствен интелект, подразделението за полупроводници отчете оперативна печалба от 89,2 трилиона вона (около 54 млрд. евро) през второто тримесечие, което представлява увеличение с над 250 пъти спрямо година по-рано. По този начин то формира почти цялата оперативна печалба на групата, възлизаща на 89,5 трилиона вона.

За да ограничи финансовите рискове, свързани с мащабните инвестиции в производството на памети, „Самсунг Електроникс“ е сключила дългосрочни договори за доставки с петте най-големи оператори на центрове за данни в света. Компанията съобщи, че е в напреднал етап на преговори за подобни споразумения с още пет големи клиента.

Договорите са със срок от поне пет години, осигуряват използването на между 60 и 70 на сто от производствения капацитет и включват авансови плащания, както и гарантирани минимални цени.

Същевременно рязкото поскъпване на паметите се отрази негативно на бизнеса със смартфони. Мобилното подразделение отчете тримесечна загуба от 700 млрд. вона, което е първият подобен резултат в историята му.

Акциите на „Самсунг Електроникс“ първоначално поскъпнаха с до 8 на сто на борсата в Сеул, но впоследствие приключиха търговията със спад от 1,1 на сто. Анализаторите оцениха положително дългосрочните перспективи на компанията, което успокои опасенията за евентуално забавяне на инвестициите в изкуствен интелект.

В сегмента на паметите с висока пропускателна способност (HBM), използвани в системите за изкуствен интелект, „Самсунг Електроникс“ цели да намали изоставането си спрямо местния конкурент „Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix). Компанията очаква приходите от най-новото поколение чипове HBM4 да се утроят през третото тримесечие.

Бизнесът с договорно производство на чипове (foundry), в който южнокорейската компания се конкурира с Ти Ес Ем Си (TSMC) и „Интел“ (Intel), също се очаква да премине към растеж благодарение на по-високото натоварване на производствените мощности. Строителството на новия завод за чипове в Тейлър, щата Тексас, върви по график и се очаква предприятието да започне работа още тази година.