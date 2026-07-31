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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23307907 www.24chasa.bg

Разпродадоха първото електрическо Ferrari за два месеца

Георги Луканов

[email protected]

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Първото електрическо Ferrari Luce. Снимки: Ferrari

Според мнозина първият електрически Ferrari Luce не е особено красив. Въпреки това, както Financial Times информира, итаиланската компания вече е постигнала целта си за продажби за цялата 2026 г., два месеца след представянето на колата.

Планът е бил да се продадат малко под 500 бройки Luce до краяна годината. Тази цел е постигната още в средата на юли. 

Търсенето на електрическото Ferrari е особено голямо на китайския пазар и най-вече сред ИТ елита, тоест богатите собственици на технологични компании и мениджъри.

Ferrari планира да произвежда около 600 автомобила Luce годишно до 2030 г., което е около 5 процента от общото годишно производство на марката. Началната цена на Luce е около 550 000 евро.

Първото електрическо Ferrari Luce. Снимки: Ferrari
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