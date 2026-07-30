Печалбата на Бе Ем Ве се срина с 35% през второто тримесечие

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Германският автомобилен производител Бе Ем Ве (BMW) отчете рязък спад на печалбата през второто тримесечие, след като по-слабите продажби в Китай, засилената конкуренция и по-високите разходи оказаха натиск върху финансовите резултати, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Нетната печалба на компанията е намаляла с 35 на сто на годишна база до 1,2 млрд. евро, а приходите са се понижили до 31 млрд. евро спрямо 34 млрд. евро година по-рано.

Печалбата преди данъци е спаднала с 35 на сто до 1,7 млрд. евро. В основния автомобилен бизнес печалбата преди лихви и данъци (EBIT) се е сринала с над 60 на сто до 629 млн. евро. В резултат на това подразделението за финансови услуги е донесло по-голяма печалба от автомобилното производство.

Оперативният марж в автомобилния бизнес се е свил до 2,3 на сто спрямо 5,4 на сто година по-рано, но е останал малко над средната прогноза на анализаторите от 2,2 на сто.

Компанията беше засегната най-силно в Китай, където продажбите през второто тримесечие са намалели с близо една трета. В световен мащаб продажбите на автомобили са се свили с около 5 на сто.

„Автомобилната индустрия е изправена пред бързо нарастващи предизвикателства. Интензивната глобална конкуренция, засилващите се регионални регулаторни изисквания и последиците от геополитическите конфликти ще определят нашия бизнес модел през следващите години“, заяви членът на Управителния съвет Милан Неделкович.

Въпреки по-слабите резултати Бе Ем Ве потвърди прогнозата си за цялата година и продължава да очаква оперативен марж в автомобилното подразделение в диапазона между 1 и 3 на сто.

Компанията обяви ден по-рано планове да съкрати 8000 работни места в световен мащаб чрез програма за доброволно напускане, след като през юни предупреди за очакван спад на печалбата.

„Конкуренцията на световния автомобилен пазар се засили значително“, заяви финансовият директор Валтер Мертъл.

Продължаващият спад на автомобилния пазар в Китай увеличава натиска върху чуждестранните производители, докато местните компании, ограничени от достъпа до американския пазар, насочват все по-голямо внимание към Европа.

Анализатори предупреждават, че новото поколение електромобили на Бе Ем Ве може да навлезе твърде късно на китайския пазар, който се развива с бързи темпове и се характеризира с все по-силна технологична конкуренция.