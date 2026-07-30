„Булгаргаз“ предложи 4,6% увеличение на цената на природния газ през август

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Георги Татарски предложи по-висока цена на природния газ през август в сравнение с юли спрямо първоначално заявеното намаление с 0,99 на сто, съобщи БТА.

Новото предложение е за поскъпване от 4,6%. Това стана по време на общественото обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която „Булгаргаз“ да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Първоначалното заявление предвиждаше цената на природния газ за август да е 37,36 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Татарски предложи днес цената да е 39,43 евро за мегаватчас.

Той обясни, че основният дългосрочен доставчик на „Булгаргаз“ от Азербайджан изпитва технически затруднения и част от доставките няма да бъдат изпълнени през август. „Когато подадохме заявлението на 13 юли, предвидихме част от количеството да бъде заместеното с газ от хранилището „Чирен“, но лятото е периодът, през който нагнетяваме газ в хранилището и няма да е целесъобразно да се добива“, каза Татарски. Той уточни, че заради това „Булгаргаз“ предлага това количество да бъде заместено с газ от наличните количества в Турция и поради тази причина дружеството подава ново заявление за цена на природния газ през август в размер на 39,43 евро за мегаватчас.

В края на юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, припомня БТА. Това означава, че предложената днес цена е с 4,59 по-висока спрямо юли.

Предстои КЕВР да вземе окончателното си решение за цената на природния газ през юли на закрито заседание утре.