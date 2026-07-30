Китай ще ускори бюджетните разходи заради забавянето на икономиката

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайските власти ще ускорят бюджетните разходи и ще въведат „постепенни политики" за стимулиране на икономиката през втората половина на годината, след като растежът през второто тримесечие се забави повече от очакваното, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Китайската икономика е нараснала с 4,3 на сто през второто тримесечие. Това е най-слабият темп от повече от три години и е под долната граница на официалната цел за годишен растеж между 4,5 и 5 на сто.

На заседание на 24-членното Политбюро на Китайската комунистическа партия висшето партийно ръководство е признало, че икономиката е изправена пред „трудности и предизвикателства", съобщи държавната агенция Синхуа.

Политбюро е заявило, че ще бъдат засилени усилията за стимулиране на вътрешното търсене, без да посочва конкретни мерки.

Пекин остава предпазлив към въвеждането на нови стимули. Властите се опитват едновременно да ограничат свръхкапацитета в промишлеността, който увеличава дефлационния натиск, и прекомерното задлъжняване на местните власти.

Китайското ръководство е дало сигнал, че ще продължи борбата с т.нар. „инволюционна конкуренция". Терминът се използва в страната за ценовите войни между производители, които се стремят да разширят пазарния си дял за сметка на печалбата.

Според много икономисти ускоряването на вече планираните инфраструктурни проекти може да подпомогне растежа през следващите месеци, без да се увеличава бюджетният дефицит.

„Необходимо е да се ускори темпът на фискалните разходи", се посочва в обобщението от заседанието на Политбюро.