Несигурността около лихвената политика на САЩ повлече повечето азиатски борси надолу

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повечето фондови пазари в Азия приключиха днешната сесия със спад. Инвеститорите реагираха на решението на Управлението за федерален резерв на САЩ да запази основната лихва и на предпазливите изказвания на президента му Кевин Уорш, предаде Дау Джоунс, цитирана от БТА.

Допълнителна несигурност предизвика липсата на единодушие при гласуването в Комитета по операциите на открития пазар.

„Президентът Уорш рано или късно ще трябва да подкрепи своята „ястребова" реторика с конкретни политически действия, в противен случай рискува да подкопае доверието в борбата с инфлацията", коментира пазарният стратег на „Комънуелт Банк ъв Острейлия" Карол Конг.

Въпреки това участниците на пазарите понижиха очакванията си за скорошно увеличаване на лихвите.

Вниманието беше насочено и към отчетите на американските технологични компании. Акциите на „Мета Платформс" загубиха над 7 на сто в следборсовата търговия в САЩ, докато книжата на „Майкрософт" поскъпнаха с повече от 7 на сто.

Инвеститорите остават резервирани дали големите вложения в изкуствен интелект ще бъдат последвани от съответстващо увеличение на печалбите. „Мета Платформс" предупреди, че капиталовите ѝ разходи в тази област ще продължат да бъдат високи.

Южнокорейският Kospi се понижи с 1,2 на сто след силните разпродажби през предходните две сесии. Волатилността остана висока въпреки добрите резултати на „Самсунг Електроникс". Компанията отчете значителен ръст на печалбата за второто тримесечие, но акциите ѝ поевтиняха с 0,7 на сто.

Книжата на „Ес Кей Хайникс" загубиха 5,6 на сто, продължавайки спада си въпреки обявената ден по-рано рекордна печалба.

В Токио Nikkei 225 нарасна с 0,7 на сто до 61 867,43 пункта с подкрепата на технологичните компании. Акциите на „Токио Електрон" поскъпнаха с 4,4 на сто, а тези на „Адвантест" – с 10,9 на сто. По-широкият индекс Topix обаче отстъпи с 0,6 на сто.

Търговията в Китай беше разнопосочна. Shanghai Composite се понижи с 0,6 на сто, а технологичният ChiNext Price загуби 4 на сто. Хонконгският Hang Seng се повиши с 0,2 на сто.

Австралийският S&P/ASX 200 отстъпи с 0,8 на сто, а сингапурският Straits Times – с 0,6 на сто. Jakarta Composite в Индонезия нарасна с 1 на сто, докато малайзийският KLCI остана почти без промяна.

Спадовете в Азия последваха рязкото понижение на Уолстрийт. Вчера Dow Jones загуби 2,18 на сто, или 1152,46 пункта, и приключи на равнище от 51 594,86 пункта. Това беше най-големият му еднодневен спад от април 2025 година.

S&P 500 се понижи с 1,51 на сто до 7316,40 пункта, а Nasdaq отстъпи с 1,74 на сто до 24 442,94 пункта.