ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Опитват да изтеглят заседналия круизен кораб край ...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23309024 www.24chasa.bg

Косово въвежда проверки с дронове на строителни и рискови работни места

848
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дрон СНИМКА: Пиксабей

Проверките на косовската Инспекция по труда ще бъдат дигитализирани от 1 септември, а при огледите на работните места ще се използват и дронове. Това съобщи министърът на труда на Косово Андин Хоти, цитиран от вестник „Коха диторе".

По думите му новият начин на работа ще позволи проверките да бъдат документирани в реално време. Очаква се така да се повишат прозрачността и отчетността и да се осигури по-ефективен контрол върху дейността на инспекторите на терен.

Дроновете ще се използват при проверки на строителни обекти и други работни места с висок риск, допълни Хоти.

Промените бяха обявени дни след инцидент на строителна площадка в Прищина, при който 26-годишен мъж загина, а 18-годишен беше ранен при срутване на кран.

От началото на годината 12 души са загинали при трудови инциденти в Косово, включително жертвата при случая в Прищина, отбелязва „Коха диторе".

Дрон СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание