Косово въвежда проверки с дронове на строителни и рискови работни места

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Проверките на косовската Инспекция по труда ще бъдат дигитализирани от 1 септември, а при огледите на работните места ще се използват и дронове. Това съобщи министърът на труда на Косово Андин Хоти, цитиран от вестник „Коха диторе".

По думите му новият начин на работа ще позволи проверките да бъдат документирани в реално време. Очаква се така да се повишат прозрачността и отчетността и да се осигури по-ефективен контрол върху дейността на инспекторите на терен.

Дроновете ще се използват при проверки на строителни обекти и други работни места с висок риск, допълни Хоти.

Промените бяха обявени дни след инцидент на строителна площадка в Прищина, при който 26-годишен мъж загина, а 18-годишен беше ранен при срутване на кран.

От началото на годината 12 души са загинали при трудови инциденти в Косово, включително жертвата при случая в Прищина, отбелязва „Коха диторе".