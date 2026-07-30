ЕС планира седем нови гигафабрики за изкуствен интелект за над 30 млрд. евро

Европейската комисия отправи покана за участие в инициативата за изграждане на седем гигафабрики за изкуствен интелект, в които се очаква да бъдат вложени над 30 млрд. евро.

Предложения ще се приемат до 12 ноември. След сключването на договорите през следващата година строителството на гигафабриките трябва да приключи в срок от 18 месеца.

Инициативата е част от усилията за постигане на технологична самостоятелност на Европа, посочват от ЕК. Предвижда се 10 млрд. евро да бъдат осигурени от европейския бюджет и държавите от ЕС, а останалите средства – от частни дружества.

Гигафабриките могат да бъдат разположени в една държава от ЕС, на едно или няколко места, както и да бъдат реализирани като трансгранични проекти. В тях ще се разработват нови модели на изкуствен интелект, съобразени с европейските изисквания за защита на данните и сигурността, етичните норми и ценностите на ЕС.

Новите съоръжения ще бъдат свързани със съществуващите 19 фабрики и с европейските центрове за данни. Хардуерът за инфраструктурата ще може да бъде доставян от производители в Европа или от държави със сходни интереси, пише БТА.

Като продължение на търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати са подписани и три писма за намерение с американските производители на хардуер Ей Ем Ди (AMD), „Енвидиа" (NVIDIA) и „Куалком" (Qualcomm), съобщиха още от Европейската комисия.