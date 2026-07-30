Радев пред "Мейджи": До края на годината ще бъде готова научноизследователската лаборатория с "Ел Би Булгарикум"

До края на годината ще бъде готова съвместната лаборатория за научноизследователска и развойна дейност между държавното дружество „Ел Би Булгарикум" и японската корпорация „Мейджи". Успешната реализация на проекта ще допринесе за развитието на научните изследвания и технологичното сътрудничество между двете компании и ще окаже положително въздействие върху двустранното икономическо партньорство. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на компанията „Мейджи".

Премиерът подчерта, че България е решена да навакса загубеното поради политическата криза време и да продължи да развива отличните си отношения с японските партньори. „Мейджи не е само стратегически партньор. Компанията е посланик на България в Япония, защото чрез вас името на страната ни влиза във всеки японски дом", посочи Румен Радев.

Договор за създаване на съвместната лаборатория беше подписан още през 2024 г. по времето на Петко Николов като служебен министър на икономиката. Основната цел на лабораторията ще бъде допълнителното изследване на полезните съставки на българската закваска и да се търсят нови научни доказателства за здравословните свойства на българското кисело мляко.

Министър-председателят изрази увереност, че съвсем скоро ще се видят резултатите от съвместната работа на „Мейджи" и „Ел Би Булгарикум, а именно – нови научни открития и разработване на иновативни функционални храни и пробиотици. Премиерът допълни, че новият съвместен изследователски център ще допринесе още повече за изграждането на добрия имидж на страната ни в азиатската страна.

От своя страна Бунджиро Яо, президент и представляващ директор на японската компания, заяви, че това сътрудничество ще надгради съществуващото партньорство и ще създаде нови възможности от взаимна полза за двете държави. Той допълни, че корпорацията има намерение да разпространява българското кисело мляко не само в Япония, но и в други азиатски страни.

В рамките на срещата Румен Радев открои и значението на стратегическото партньорство между България и Япония, като посочи, че делът на японските инвестиции у нас продължава да расте и обхваща все повече сфери. Премиерът акцентира и върху потенциала за разширяването на взаимното партньорство в областите енергетика, електроника, изкуствен интелект.