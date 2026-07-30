Нови цени на винетките от 1 август - с 30% по-скъпи

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Правителството очаква приходи от 54 млн. евро годишно

Те ще се използват за основни ремонти и рехабилитация на пътища, както и за подмяна на мантинели

Промяната влиза в сила в месеца с най-висока концентрация на транзитен трафик през територията на страната

Нови цени на винетките влизат в сила от 1 август. Те ще са с 30% по-скъпи от досега.

С увеличението еднодневната винетка вече ще струва 5,30 евро при 4,09 досега.

- Уикенд винетката се вдига до 6,60 евро от 5,11 евро;

- Седмичната става 10,00 евро, досега беше 7,67 евро;

- Месечната е с нова цена от 19,90 евро при 15,34 евро досега;

- Тримесечна вече е 35,90 евро, а беше 27,61 евро;

- Годишната поскъпва до 64,50 евро от 49,60 евро досега;

От увеличенията правителството очаква допълнителни приходи от над 54 млн. евро годишно, които ще бъдат инвестирани в ремонти на пътища, подобряване на безопасността и модернизация на ТОЛ системата.

От правителството допълват, че таксите за пътни превозни средства с общо тегло до 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория M1 не са повишавани от въвеждането на електронната система през 2019 г., допълват още от правителството.

Предвижда се актуализация и на размера на компенсаторната такса за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, която от 35,79 евро ще стане 46,50 евро.

Допълнителният ресурс в резултат от промяната на тарифата ще бъде инвестиран в основни ремонти и рехабилитация на пътища III клас, които осигуряват жизненоважна връзка на малките и отдалечени населени места с областните центрове. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на компрометирани ограничителни системи за пътища (мантинели), полагане на дълготрайна термопластична хоризонтална маркировка и изграждане на автономно осветление в рискови зони. Друга част от средствата ще бъде вложена в модернизация на софтуерните модули на ТОЛ системата, разширяване на оптичната мрежа от камери и ограничаване на нивата на неплащане на такси под 2% на годишна база, аргументират се от правителството.

Техническите одити показват, че над 35% ог второкласната и третокласната пътна мрежа в страната, или общо над 700 км се намират в незадоволително или лошо състояние. Хроничният недостиг на средства за капиталови ремонти води до преминаване на леки повреди в структурни разрушения на пътната основа. Текущият модел генерира средства предимно за текущи аварийни дейности, но не и за цялостна рехабилитация.

Съвременните изисквания за пътна безопасност на Европейския съюз изискват внедряването на скъпоструващи пасивни системи (модерни ограничителни системи с висока степен на задържане), интелигентни транспортни системи за управление на трафика, шумяща хоризонтална маркировка и автоматизирано LED осветление. Сегашните постъпления от винетки покриват базови нужди, оставяйки инфраструктурата без необходимия дефицит на защитни елементи.

Предложената промяна в цената на винетките от 1 август гарантира, че сериозна част от новия фискален товар ще бъде поет от чуждестранни ползватели на мрежата, преди местният бизнес и граждани да усетят пълната тежест. Август е месецът с най-висока концентрация на транзитен трафик през територията на страната. Освен това, генерираният излишък през есенните месеци ще осигури необходимия финансов буфер за зимното поддържане на пътищата.