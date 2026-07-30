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Нови цени на винетките от 1 август - с 30% по-скъпи

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Нови цени на винетките влизат в сила от 1 август СНИМКА: Архив
  • Правителството очаква приходи от 54 млн. евро годишно
  • Те ще се използват за основни ремонти и рехабилитация на пътища, както и за подмяна на мантинели
  • Промяната влиза в сила в месеца с най-висока концентрация на транзитен трафик през територията на страната

Нови цени на винетките влизат в сила от 1 август. Те ще са с 30% по-скъпи от досега.

С увеличението еднодневната винетка вече ще струва 5,30 евро при 4,09 досега.

- Уикенд винетката се вдига до 6,60 евро от 5,11 евро;

- Седмичната става 10,00 евро, досега беше 7,67 евро;

- Месечната е с нова цена от 19,90 евро при 15,34 евро досега;

- Тримесечна вече е 35,90 евро, а беше 27,61 евро;

- Годишната поскъпва до 64,50 евро от 49,60 евро досега;

От увеличенията правителството очаква допълнителни приходи от над 54 млн. евро годишно, които ще бъдат инвестирани в ремонти на пътища, подобряване на безопасността и модернизация на ТОЛ системата.

От правителството допълват, че таксите за пътни превозни средства с общо тегло до 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория M1 не са повишавани от въвеждането на електронната система през 2019 г., допълват още от правителството.

Предвижда се актуализация и на размера на компенсаторната такса за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, която от 35,79 евро ще стане 46,50 евро.

Допълнителният ресурс в резултат от промяната на тарифата ще бъде инвестиран в основни ремонти и рехабилитация на пътища III клас, които осигуряват жизненоважна връзка на малките и отдалечени населени места с областните центрове. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на компрометирани ограничителни системи за пътища (мантинели), полагане на дълготрайна термопластична хоризонтална маркировка и изграждане на автономно осветление в рискови зони. Друга част от средствата ще бъде вложена в модернизация на софтуерните модули на ТОЛ системата, разширяване на оптичната мрежа от камери и ограничаване на нивата на неплащане на такси под 2% на годишна база, аргументират се от правителството.

Техническите одити показват, че над 35% ог второкласната и третокласната пътна мрежа в страната, или общо над 700 км се намират в незадоволително или лошо състояние. Хроничният недостиг на средства за капиталови ремонти води до преминаване на леки повреди в структурни разрушения на пътната основа. Текущият модел генерира средства предимно за текущи аварийни дейности, но не и за цялостна рехабилитация.

Съвременните изисквания за пътна безопасност на Европейския съюз изискват внедряването на скъпоструващи пасивни системи (модерни ограничителни системи с висока степен на задържане), интелигентни транспортни системи за управление на трафика, шумяща хоризонтална маркировка и автоматизирано LED осветление. Сегашните постъпления от винетки покриват базови нужди, оставяйки инфраструктурата без необходимия дефицит на защитни елементи.

Предложената промяна в цената на винетките от 1 август гарантира, че сериозна част от новия фискален товар ще бъде поет от чуждестранни ползватели на мрежата, преди местният бизнес и граждани да усетят пълната тежест. Август е месецът с най-висока концентрация на транзитен трафик през територията на страната. Освен това, генерираният излишък през есенните месеци ще осигури необходимия финансов буфер за зимното поддържане на пътищата.

Нови цени на винетките влизат в сила от 1 август СНИМКА: Архив

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