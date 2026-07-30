Турски газов гигант влиза в проучванията за нефт и газ при "Хан Тервел"

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Турската компания "Търкиш петролиум Оувърсийз къмпани" ще се включи в проучванията за нефт и природен газ при "Блок 1-26 Хан Тервел" на родното Черноморие. Фирмата е дъщерно дружество на енергийния гигант Turkish Petroleum Corporation (ТРАО).

Тя ще влезе в международния консорциум, който прави сондажите в този участък, заедно с "Шел Експлорейшън енд продакшън" и" ОМВ Петром Е&П България".

Още през февруари тази година, енергийният министър на Турция Алпарслан Байрактар съобщи, че ТРАО и "Шел" са подписали споразумение за съвместна работа в родните води на Черно море.

В сряда правителството разреши на "Шел" да прехвърли на турското дружество част от дела си в консорциума. На практика сега "Шел" отстъпва на новия партньор 33% от своите права и задължения по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ на "Хан Тервел". През април в подобна операция "Шел" прехвърли 25% от участието си на "ОМВ".

"Блок 1-26 Хан Тервел" се намира в изключителната икономическа зона на България, в дълбоките води на Черно море. Договорът за проучване на тази част от акваторията е сключен през декември 2025 г. с "Шел" , припомнят от правителствената пресслужба.

Във водите на Черно море и край Турция, и край Румъния, бяха открити значителни залежи на природен газ. Това подсилва надеждите и за българската акватория.

С вчерашното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за частично прехвърляне на правата и задълженията по предоставеното разрешение.