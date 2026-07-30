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ЕК ще даде нова оценка по процедурата за свърхдефицит срещу България през ноември

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ЕС през ноември нова оценка по процедура за свръхдефицит срещу България

Европейската комисия ще направи през ноември нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България. Това съобщи говорител на институцията в отговор на въпрос за приетия бюджет на страната за 2026 г.

От Комисията следят внимателно развитието и отчитат, че при запазване на сегашната посока нетният ръст на разходите може да бъде по-висок от договорения по-рано.

Оценката за България ще бъде представена заедно с есенната прогноза на ЕК за състоянието на европейската икономика.

В началото на юни Европейската комисия представи оценка, според която нашата страна отговаря на условията за задействане на процедурата по прекомерен дефицит. Още 9 държави са в същата процедура - Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Румъния.

В оценка за нашата страна в доклад от 142 страници ЕК отчете, че дефицитът на консолидирания държавен бюджет възлиза на 3,5 на сто от БВП през 2025 г. и се очаква да се увеличи допълнително и да остане над 4 на сто до 2027 г., включително заради предвидените разходи за отбрана.

След години на фискална дисциплина България отчита дефицити от 2020 г. насам, като дългът нараства по-бързо, сочи оценката. Решението за предприемане на процедурата се гласува от Съвета на ЕС.

Причината е отчетеният бюджетен дефицит за 2025 г., който надвишава допустимия праг от 3% от брутния вътрешен продукт, заложен в европейските фискални правила. Подобно развитие би поставило България под по-строг финансов надзор от страна на европейските институции и би наложило изготвянето на план за ограничаване на дефицита.

Процедурата предвижда редовен мониторинг на публичните финанси и конкретни препоръки за стабилизиране на бюджета. При продължително неспазване на изискванията са възможни допълнителни мерки, включително финансови санкции и ограничения върху достъпа до определени европейски средства.

Преди това финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи - над 8,5 млрд. евро.

По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата", които едва сега излизат наяве.

България беше поставена в същата процедура през юли 2010 г., а през юни 2012 г. Съветът на ЕС отчете, че основанията са отпаднали и прекрати допълнителното наблюдение над нашата страна.

ЕС през ноември нова оценка по процедура за свръхдефицит срещу България

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