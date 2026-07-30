Печалбата на „Шел" се утрои заради поскъпването на петрола

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Британският енергиен концерн „Шел" отчете почти трикратен ръст на нетната си печалба през второто тримесечие, подкрепен от рязкото поскъпване на петрола вследствие на конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Нетната печалба, отнасяща се към акционерите, е достигнала 10,8 млрд. долара, или около 9,4 млрд. евро, спрямо 3,6 млрд. долара през същия период на миналата година.

Приходите на компанията са се увеличили с 45 на сто на годишна база до 96,4 млрд. долара.

Главният изпълнителен директор на „Шел" Ваел Саван определи второто тримесечие като период на „сериозни сътресения на световните енергийни пазари". По думите му добрите оперативни резултати са позволили на концерна да постигне най-високата си тримесечна печалба и най-големия оперативен паричен поток от 2022 г. насам.

По-високите реализирани цени на петрола и природния газ са били частично компенсирани от по-малките обеми на продажбите, посочват от компанията.

Производството на природен газ е намаляло спрямо първото тримесечие заради прекъсвания, свързани с конфликта в Персийския залив.

Заводът за втечнен природен газ „Пърл" в Катар е извън експлоатация от март, след като една от двете му производствени линии беше повредена при нападение. Очаква се ремонтът да продължи около година.

Близкият изток осигурява около 20 на сто от добива на нефт и природен газ на „Шел".