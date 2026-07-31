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Солидни глоби в Австрия и Германия, ако закъсате н...

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Солидни глоби в Австрия и Германия, ако закъсате на пътя с празен резервоар

Георги Луканов

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Туба за гориво с логото на известна марка

Спирането поради липса на гориво на пътя в Германия и Австрия се наказва строго от местните закони, тъй като властите не го приемат за непредвидена повреда, а за грешка на шофьора.

Всеки водач е длъжен да следи нивото на резервоара си, а оправдания за пропускане на последната бензиностанция по невнимание не се признават.

В Германия спирането на градски улици заради свършило гориво се санкционира с 30 евро. Проблемът става по-сериозен на магистрала, където глобата скача на 70 евро, придружена от една наказателна точка. В Австрия санкцията на място варира между 35 и 100 евро, но ако нарушението застраши трафика, случаят преминава към административно производство с потенциални глоби от стотици евро.

Законите забраняват и пешеходното придвижване по магистралата с туба в ръка до най-близката бензиностанция. Шофьорът трябва задължително да облече светлоотразителна жилетка, да излезе зад предпазните бариери и да потърси помощ от пътна служба или полиция.

Освен финансови санкции, празната горивна система крие рискове и от сериозни повреди по двигателя. При съвременните автомобили изчерпването на горивото води до засмукване на натрупаните на дъното на резервоара утайки и мръсотии. Проблемът е особено критичен при дизеловите агрегати без електропомпа, където проникването на въздух в системата за високо налягане прави последващото запалване изключително трудно.

Туба за гориво с логото на известна марка
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